En primeros meses de gestión de Luis Abinader se han realizado al menos 13 allanamientos

Santo Domingo.- En los primeros meses de Gobierno del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, se ha realizado al menos unos 13 allanamientos, en la búsqueda de frenar el narcotráfico, violencia intrafamiliar y la investigación más sonada, la denominada “Operación Anti-Pulpo”, a través de la cual se persigue a presuntos corruptos del pasado Gobierno de Danilo Medina.

En noviembre del 2020 el Ministerio Público había declarado que la intensificación de los allanamientos residencias y empresas, formaba parte de “las múltiples acciones” que desarrolla el cuerpo investigativo, compuesto por unos 50 fiscales y técnicos.

El 29 de ese mes iniciaron los primeros allanamientos con los exfuncionario y ejecutivos de empresas quienes están acusados de aprovechar sus vínculos políticos para “acumular fortunas” durante el pasado Gobierno del Partido de la Liberación Dominica (PLD) del expresidente Danilo Medina.

Entre los primero detenidos por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), figuran: Alexis Medina y Carmen Magalys Medina (Hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

Igualmente Aquiles Christopher de la Unidad de Análisis de la OISOE; Wacal Vernavel Méndez Pineda uno de los ejecutivos de las empresas utilizadas por Juan Alexis Medina Sánchez.

También, Fernando Rosa, expresidente de la igualmente disuelta Fonper; Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública; Rafael Germosén, excontralor general de la República.

Otros allanamientos

Cuando todos pensaban que la calma había retornado a los hogares de los ex funcionarios de la gestión de Medina, el 10 de enero retornaron las sorpresas y el Ministerio Público allanó la residencia de Julio César Correa, ex administrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) pese a que no quedó detenido.

El 15 de enero, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), allanó una de las propiedades que pertenece al alcalde del Santiago, Abel Martínez, ubicada en la calle 2 del sector Paraíso de ese municipio. El fiscal de José Francisco Núñez aclaró que no estaban en busca del alcalde, sino, detrás de “dos individuos” que frecuentaban el lugar.

Este sábado 16 el sector y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), José Tabaré Rodríguez, fue detenido durante un allanamiento en su residencia por supuesta violencia intrafamiliar en perjuicio de una hermana.