San Francisco de Macorís. La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos y la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos (CLAR), realizará esté sábado 4 de mayo un coloquio internacional de alto nivel sobre la crisis de Haití,

En la actividad participarán el cardenal Pietro Parolin, secretario del Vaticano; Paul Antoine Bien-Aimé, ex ministro de interior de Haití; el nuevo primer ministro Interino de Haití, el vicepresidente del episcopado haitiano; tres ex jefes de Estado y el cardenal Christophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos y ex nuncio en Haití, entre otros.

El Coloquio Internacional: “Haití: Prioridad para la región y agenda para su transición”, será seguido de cerca por líderes católicos de todo el mundo y, en modo especial, de la República Dominicana, dada la grave situación que está atravesando Haití, nación con quien los dominicanos compartimos el territorio.

Participarán, además, en el coloquio, Michel Patrick; monseñor Pierre Dumas, vicepresidente del Episcopado haitiano y obispo de Anse-à-Veau Miragoâne, quien sufrió un atentado con explosivos en febrero, cuando pernoctaba en Puerto Príncipe.

También los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; Felipe Calderón Hinojosa, de México; Eduardo Frei Ruiz, de Chile; Lesly Voltaire, miembro del consejo Presidencial de Transición y ex ministro de Educación y Regine Abraham, miembro del consejo Presidencial de Transición.

Este evento virtual se realizará el próximo sábado, desde las once de la mañana y hasta la una y media de la tarde, hora de República Dominicana.

Monseñor Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, asesor de la Escuela de Líderes Católicos e Isaac García de la Cruz, rector de la Universidad Católica Nordestana y presidente de la Escuela de Líderes Católicos de la República Dominicana, al hablar sobre la importancia de este trascendental e inédito evento, expresaron que “representa una gran oportunidad para que el mundo, América Latina y, sobre todo, República Dominicana, logren comprender y aportar aún más con posibles soluciones a la situación que ha desestabilizado profundamente uno de los países más pobres del hemisferio.

Exponen que este encuentro virtual, contará con puntos de vistas y análisis que parten del contexto haitiano, propuestas reales que tienen sus fundamentos en la experiencia de los ex jefes de Estado que intervendrán, del contexto de la Doctrina Social de la Iglesia, del modo de manejarse la diplomacia de los países y, sobre todo, de esa preocupación del Papa Francisco y los líderes convocantes, que se han motivado a auspiciar y propiciar soluciones que den al traste con la recuperación de estabilidad general de Haití”.

Los interesados deberán registrarse previamente en el siguiente enlace, gratuitamente, www.liderescatolicos.net/haiti

Tras el magnicidio de Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, ese país caribeño atraviesa una de las más grandes crisis en su historia republicana, producto de la falta de institucionalidad y la violencia desbordada por cuenta de las bandas criminales.