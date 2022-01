NUEVA YORK.- "Quiero justicia, no promesas y más promesas por parte de la Policía y la Fiscalía del Distrito Nacional".

Esa es la reiterada expresión de Eremio Pérez Gómez, de 82 años, a quien el joven Argelis Roque Medina le cercenó su mano izquierda, hirió profundamente la derecha y le ocasionó otras heridas en la cabeza.

El hecho ocurrió en su propia humilde residencia, ubicada en la avenida Los Mártires número 56 (parte atrás), a unos 80 metros del cuartel policial La 40, en el sector de Cristo Rey, Distrito Nacional.

Preguntado por este reportero durante su reciente visita a la RD, qué opinión tiene a más de un año, Pérez Gómez responde: “es que la policía y la justicia no están trabajando como se debe trabajar”.

“Yo lo que quiero es justicia, tanto de la Policía como de la fiscalía, y le pido a la magistrada Miriam German que por favor a un año y pico de la agresión injustamente, porque fue dentro de mi casa por defender mi nieta Maura Esperanza Pérez Peguero (Maireni), que el agresor se proponía matar”.

Precisó que después que fue herido, a eso de las 8:00 de la noche, fue sacado a la avenida y los agentes de turno se mostraron indiferentes, teniendo un grupo de vecinos del barrio que “revolotearse” por eso luego lo trasladaron a una clínica.

Reitera que “la justicia no ha hecho nada, todo deja indicar porque soy un infeliz, que no tengo nada, ellos hacen las cosas como le da su gana, entonces yo lo que quiero es justicia porque aquí se han resuelto casos menores, y todo el que llega al destacamento sólo nos hace promesa y no hace nada".

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, aseguró que le está dando seguimiento a la Policía Nacional para la ejecución de la orden de arresto.

“Conozco perfectamente el caso porque incluso personalmente le estoy dando seguimiento”, declaró recientemente en un canal de televisión cuando la abordaron sobre el tema.

En la Gran Manzana, dominicanos procedentes del sector de Cristo Rey han venido dándole seguimiento al caso, solicitándole al nuevo director de la institución, mayor general Eduardo Alberto Then apresar al agresor que se encuentra prófugo y al parecer la “tierra se lo ha tragado”.

Asimismo, condenaron que el pasado “jefe policial”, Edward Sánchez, no prestara atención al caso contra el envejeciente, aún sus familiares conversar con él en cuatro ocasiones.