Fefita La Grande: yo quiero morirme en un escenario

La legendaria merenguera Manuela Josefa Cabrera, mejor conocida como “Fefita la Grande” dijo que la manera en que le gustaría partir de esta tierra es durante una presentación en un escenario, alegó que esa sería la muerte más feliz.

“Yo tengo un merengue que grabé que dije que si Dios la suerte, yo quiero morirme en un escenario, un día en una presentación; yo creo que esa será la muerte mas feliz de mi vida”, dijo la reina del acordeón en un audiovisual especial del periodista y estilista Jomary Goyso.

“La vida mía, mi sangre, mi todo, es mi publico, Los aplausos”.

La intérprete de “La pimienta es la que pica” dijo que con la edad que tiene, 78 años, a veces le resulta increíble verse de pie en un escenario cantando y tomando en cuenta que superó una enfermedad tan fuerte como el cancer.

“Yo soy una mujer que tengo vida y doy vida y tengo 78 años orgullosamente y yo misma, yo misma, aveces en el escenario yo digo ¿yo tengo 78 años, cómo es que estoy haciendo esto?".

Cuenta que no le da miedo bajarse del escenario porque siempre vuelve a subir.

Fefita, quien es una mujer luchadora quien superó el cancer de mamá.

Reveló entre lágrimas que cuando supo que padecía de la enfermedad quedó sin palabras pero que la misma, no la detuvo a seguir trabajando.

“Yo dure 1 año y 8 meses con cancer y nunca me paré de trabajar, yo me daba una quimio y me iba a trabajar y a tocar fiestas. Cuando el doctor pudo decirme que tenía cancer, me quedé 10 segundos callada”, reveló al también estilista y juez de Nuestra Belleza Latina Jomary.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en una entrega especial elaborada por Jomary en la que realizó, junto a su equipo, un cambio radical a la artista.

Quien luego de la enfermedad perdió gran parte de su cabellera y desde entonces, siempre se ha refugiado en las pelucas.