Figuras de la política y sus mensajes de Navidad y Año Nuevo

Santo Domingo - Figuras de la política nacional enviaron mensajes de esperanza y exhortaron a mirar con optimismo el porvenir a propósito de las celebraciones de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo.

En la víspera de estas festividades propias de la época, políticos dominicanos instaron a través sus redes sociales a los hogares dominicanos a mantener la unión familiar y a dar lugar a la armonía.

En un vídeo de un minuto, la aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, expresó sus buenos deseos para esta Navidad y Año Nuevo.

“Llega el momento de reforzar nuestras esperanzas y renovar el compromiso con la paz y la confraternidad, la que nos invita a reunirnos en familia alrededor de la mesa del amor y de la felicidad. Vivimos tiempos difíciles de muchos retos e incertidumbre, pero el optimismo y la alegría están en camino. Para que retornen la prosperidad, el progreso y la seguridad a cada hogar dominicano”, externó en su cuenta de Twitter la exvicepresidenta de la República.

Asimismo, pidió “al niño Jesús que nazca en nuestros corazones y que enciendan nuevamente las luces de la ilusión, llenando nuestros hogares de salud y armonía”.

Pareja presidencial: “celebremos por lo que hemos logrado trabajando juntos sin descanso”

En tanto, desde los jardines del Palacio Nacional, el presidente de la República, Luis Abinader; y la primera dama, Raquel Arbaje, mediante un emotivo video desearon al pueblo dominicano felices fiestas y un Año Nuevo lleno de salud, prosperidad y optimismo.

“En esta Navidad tenemos muchos motivos para celebrar. Celebrar por lo que hemos logrado trabajando juntos sin descanso. Debemos apreciar como nunca antes este reencuentro de las familias y ahora disfrutar de nuestras costumbres con alegría y con esperanzas, dijo el mandatario en un audiovisual de 45 segundos.

De igual forma, Arbaje invitó a que renovemos el propósito de marchar unidos. “Que la luz de la estrella que iluminó el humilde pesebre de Jesús recién nacido brille sobre cada familia reunida para agradecer sus sueños cumplidos”, sostuvo la primera Dama, quien desde hace unos días viene posteando e interactuando con sus seguidores de manera muy a amena acerca de esta tradición.

Leonel Fernández: “nuestra República Dominicana volverá al sendero de la estabilidad”

De su lado, el presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, envió un saludo fraterno a todo el pueblo dominicano, deseando que en todos los hogares del país reine la paz y la confraternidad que estos tiempos inspiran.

En un vídeo de ambiente navideño, el expresidente de la República dijo lo siguiente: “a pesar de los retos y los desafíos del porvenir, les daremos la bienvenida al 2022 lleno de fe y optimismo, confiado en que nuestra República Dominicana volverá al sendero de la estabilidad, el desarrollo económico y justicia social. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.

En los últimos días, Fernández encabezó recorridos en varias provincias del país entregando raciones alimenticias a organizaciones sociales que albergan a personas vulnerables, a lo fines de garantizarles la cena de Nochebuena.

Paliza: “la política debe invitarnos a la unidad”

Por su lado, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, posteó en su cuenta de twitter una foto donde se observa junto a una familia dominicana que se encontraba de visita en el Palacio Nacional.

“Que en este Año Nuevo, la familia sea ejemplo de unidad y resiliencia. Gracias por visitar la casa de todos los dominicanos. ¡Feliz Navidad”, posteó.

En otro escenario, en un encuentro navideño organizado por el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana, Paliza expresó que “al margen de nuestras a diferencias, la política debe invitarnos a la unidad en procura de acometer los retos colectivos. Nuestro país requiere de todos”.

Domínguez Brito: “dejemos la política a un lado”

En tanto, el miembro del comité político y aspirante a la candidatura presidencial por el PLD, en un video junto a su familia expresó que es tiempo de esperanza y de alegría, de estar juntos y unidos a nuestras familias.

“Dejemos la política a un lado, la Navidad es tiempo de esperanza de compartir con la familia y los amigos y por qué no de reafirmar nuestros valores, el respeto la solidaridad y el trabajo con energía, entusiasmo y pasión”, dijo en el corto audiovisual a ritmo de merengue.

Omar Fernández: “Gracias a ustedes le he encontrado mayor sentido a mi vida”

En un creativo video en el que se le observa sorprender con llamadas telefónicas a ciudadanos que lo favorecieron con su voto, el diputado Omar Fernández agradeció por la confianza depositada en él.

“Gracias a ustedes le he encontrado mayor sentido a mi vida porque aun con mis imperfecciones me han aceptado, me han recibido y me han ayudado a ser mejor persona. Sin lugar a dudas, mi mejor regalo de Navidad son ustedes. Feliz Navidad, que Dios me los bendiga y me los cuide para que sigamos construyendo esta historia nueva y mejor”, destacó.