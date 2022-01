El presidente Luis Abinader informó que de los más de 72 mil 747 millones de pesos que encontró como deuda por concepto de “cuentas por pagar” al inicio de su mandato constitucional en el año 2020, el país cerró el 2021 con una importante reducción, hasta situarse en apenas 18 mil 850 millones de pesos, con un descenso de 53 mil 800 millones.

El mandatario destacó, además que el crecimiento económico experimentado por el país, a pesar de la crisis ocasionada por la pandemia y las graves consecuencias que esta trajo, ha sido muy superior al esperado de acuerdo a las previsiones para el año 2021, situándose por encima del 12% en términos reales.

Explicó que esto ha permitido recuperar el volumen de empleos formales e incluso aumentar, al cierre de 2021, 36 mil 362 nuevas plazas de trabajo más, que antes de la pandemia.

En el acto, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, informó que gracias al esfuerzo conjunto de toda la administración se ha logrado que durante el año 2021, no se genere esa deuda administrativa tan perversa de años anteriores.

“Ningún funcionario, durante el año 2021 contrató, ejecutó, devengó gasto que no tuviera la debida protección de presupuesto. Esto tiene un significado importante porque como no había consecuencia de la ley, la ley era clara, nadie puede ejecutar un gasto si no tiene certificación de apropiación y pusimos un articulo que quien lo hiciera, iba a pagarlo con su patrimonio”, expresó Presbot.

En ese mismo orden el presidente Abinader resaltó que desde su llegada al Palacio Nacional ha puesto toda su atención en corregir el dispendio generalizado y el uso ineficiente de los recursos de los contribuyentes y en garantizar el cumplimiento de la Ley de Presupuesto General del Estado.

Precisó que la Ley de Presupuesto Anual de los años 2021 y 2022 contempla la prohibición del reconocimiento de deudas administrativas sin contar previamente con los recursos asignados en la Ley de Presupuesto General del Estado como se hacía en el pasado.

En ambas disposiciones, señaló, se especifica que sólo se podrá autorizar la realización de esta fórmula de pago en casos de contar la autoridad competente con previa autorización y en estricto cumplimiento de la ley, poniendo freno a una situación que resultaba tan lesiva para las finanzas del país.

“Hasta el año 2020 era habitual que los funcionarios públicos responsables de determinadas instituciones del Estado realizaran pagos o suscribieran acuerdos transaccionales para el reconocimiento de deudas administrativas, obviando de forma sistemática todos los procedimientos”, indicó.

Dijo que durante varios años y de forma consecutiva, el Estado tuvo que hacer frente a unas “deudas por pagar” que alcanzaron el 45.3% del total de las deudas hasta el mes de agosto de 2020.

El jefe de Estado aseguró que con estas acciones buscan corregir el dispendio generalizado y el uso ineficiente de los recursos de los contribuyentes a través del apartado de “cuentas por pagar” y como una forma de proteger las contribuciones de los ciudadanos a las arcas públicas.

Dijo que son los hombres y mujeres de la República Dominicana, quienes con su trabajo sostienen el país y merecen la atención y la protección del Estado.

Abinader afirmó que esto ha sido fruto de un esfuerzo mayúsculo de esta administración con el fin de sanear las cuentas públicas y dar cobertura y protección al patrimonio común de todos los dominicanos y dominicanas.

“Además, la República Dominicana, a diferencia de la mayoría de los países de la región, ha cerrado el año 2021 con una apreciación de nuestra moneda en lugar de una depreciación, lo que permitirá que la deuda del sector público consolidado baje de un porcentaje de 69.5% del PIB en diciembre del 2020 a aproximadamente 63.0 % en diciembre del 2021”, agregó.

El gobernante expuso que esto arroja una significativa reducción, en un año, de 6.5 puntos porcentuales de PIB en la deuda total consolidada.

“Estos resultados son consistentes, con una estimación del PIB en dólares para el cierre del pasado año de 94,300 millones aproximadamente, lo que supone un aumento del PIB de 15,471 millones de dólares en 2021 con respecto a 2020 según las últimas estimaciones preliminares”, comunicó.

Expresó que para su gestión de gobierno es muy importante mantener la estabilidad económica del país y alcanzar un desarrollo en base a un crecimiento sostenido, unas cuentas claras y transparentes y prestando especial atención a cada ciudadano y cada ciudadana.

“Desde el mismo momento en que llegamos al Gobierno dispusimos la implementación de una serie de medidas concretas destinadas al saneamiento de las cuentas públicas, con el objetivo de fortalecer los controles al gasto público y como una forma de evitar el dispendio de los recursos del Estado que tuvo lugar durante años de forma sistemática”, sostuvo.

El mandatario añadió que para el gobierno como garante de los recursos que aportan los contribuyentes al Estado, es de vital importancia mantener unas cuentas públicas saneadas, transparentes y cuya gestión responda a los más altos estándares de la democracia del país.

“Una democracia consolidada en la que la paz, las libertades y los derechos individuales y colectivos van de la mano con el crecimiento económico por el que transitamos desde hace un tiempo”, significó Abinader.

Consideró que ha sido posible gracias a su apuesta por la dinamización de la economía, la inversión en infraestructuras uniendo esfuerzos con el sector privado, la educación y la salud; así como la creación de nuevos puestos de trabajo y la recuperación del empleo perdido durante los meses más duros de la pandemia global del coronavirus.

“Estamos cambiando el país y la forma de hacer las cosas. Y lo mejor de todo es que lo estamos haciendo juntos”, concluyó el presidente Abinader.

Más empleos formales

En tanto, el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, hizo hincapié en que el gobierno, liderado por el presidente Abinader, ha logrado generar las condiciones necesarias para que la República Dominicana tenga más empleos formales que los que se tenía antes del inicio de la pandemia del Covid 19.

Dijo que estos estos datos se encuentran sustentados en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la cual mostraba que a febrero del año 2020, momento en el que se empezaron a sentir los estragos de la COVID 19 en el país, existían 1,494,470 trabajadores en empleos formales del sector privado.

Al cierre del 2021, esta misma base de datos de la TSS mostraba que existían registrados 1,530,832 trabajadores en empleos formales del sector privado en el país.

“Pero además, hoy podemos afirmar que hemos registrado un incremento en la cantidad de nuevos empleos formales del sector privado, es decir, no solo los hemos recuperado todos los empleos que se perdieron por la pandemia, pasando de 1,519,450 empleos formales del sector privado en febrero del 2020 a 1,666,864 en diciembre del 2021”, agregó.

Asimismo, resaltó que se generaron las condiciones para que a la fecha se hayan creado 147,414 nuevos empleos formales en el sector privado.

Indicó que estos datos se pueden contrastar con una mejora en los indicadores del empleo, como la tasa de desempleo, la cual para el tercer trimestre de 2021 se encontraba en 6.8%, por debajo del último trimestre de 2020 donde se ubicó en un 7.4% de acuerdo a la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central.

Informó que los sectores económicos que más han aportado a esta recuperación del empleo formal privado son: Hoteles, Bares y Restaurantes (63,613 trabajadores), Comercio (40,014 trabajadores) y Manufactura (18,230 trabajadores). Estos sectores recibieron un aumento significativo del salario mínimo en el año 2021.



Crecimiento y planificación

De su lado, el ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, explicó los factores del crecimiento económico que ha tenido el país y resaltó que la inversión privada, la exportación de bienes y servicios, son los pilares fundamentales de dicho crecimiento.

Añadió que este crecimiento dinámico que se ha alcanzado involucra la gente, se mejora el empleo, el salario y finalmente un esfuerzo de las políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la gente.

En la actividad, también acompañó al presidente Abinader el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla.