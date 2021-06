Hackers atacaron la red de transporte de Nueva York el pasado mes de abril

Nueva York, 2 jun (EFE).- La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA), que gestiona la red de transporte público más grande de EE.UU., confirmó este miércoles que varios de sus sistemas informáticos fueron atacados por hackers el pasado mes de abril.

Según los medios locales, los piratas informáticos no accedieron al sistema de control de los trenes del metro de Nueva York, por lo que la seguridad de los pasajeros no estuvo en peligro, apuntaron los representantes de la MTA, que concretaron que la intrusión apenas causó daños.

"La MTA respondió a este ataque de forma rápida y agresiva con la ayuda de Mandiant, una empresa líder en ciberseguridad, cuya auditoría forense no encontró muestras de que los sistemas operativos resultaran impactados, no se accedió a información de empleados ni clientes, y no hubo pérdida de datos ni cambios en nuestro sistema vital", concretó el jefe de Departamento de Tecnología de la MTA, Rafail Portnoy.

El representante aseguró además que los distintos niveles de seguridad con la que cuentan sus sistemas cumplieron su función, a la vez que apuntó que la agencia permanece atenta a los ciberataques, "que son una amenaza global".

Específicamente, ABC News señaló que el ciberataque afectó a 3 de los 18 sistemas de la MTA, que como consecuencia obligó a 3.700 usuarios de su sistema a que cambiaran la contraseña.

La MTA informó del ciberataque a autoridades federales, pero hasta este miércoles no había confirmado públicamente el suceso, algo que se vio forzado a hacer tras publicar el New York Times detalles al respecto.

Se trata del último ciberataque que se ha producido en las últimas semanas en EE.UU., que han afectado desde oleoductos, con el ataque a la red de Colonial, hasta el suministro de alimentos, con la agresión a la procesadora de productos cárnicos JBS. EFE