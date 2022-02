Las alternativas iniciar sesión, conectarse o registrarse, según el contexto, son preferibles a la expresión hacer login.

Sin embargo, en los medios de comunicación dominicanos se encuentran con frecuencia frases con el anglicismo: «Esta función es útil, ya que nos permite hacer login en las aplicaciones sin tener que recordar los datos», «Subscribiendose podrá hacer login con su propio nombre» o «Tambien puedes activar la Vista Previa para consultar tus recepciones sin tener que hacer login».

Se está empleando la locución híbrida hacer login/log in con el sentido que tiene el verbo inglés to log in, que el diccionario de Cambridge traduce como iniciar sesión o conectarse (‘llevar a cabo las acciones necesarias para empezar a utilizar un sistema informático’), y que a veces incluso equivale a registrarse. Además de estas opciones, para este concepto el español cuenta con verbos como acceder (a un sistema) o entrar/ingresar (a la red), dependiendo del contexto, como indica la Real Academia Española en su cuenta de Twitter, por lo que no resulta necesario utilizar el anglicismo.

De modo que en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir «Esta función es útil, ya que nos permite iniciar sesión en las aplicaciones sin tener que recordar los datos», «Subscribiendose podrá conectarse con su propio nombre» o «También puedes activar la vista previa para consultar tus novedades sin tener que iniciar sesión».

También se documenta la adaptación, cada vez con más uso, de loguear («Llamó a la ciudadanía para que lleven en su celular la APP Asistencia Vial MOPC y a seguir las instrucciones para loguearse»), que asimismo puede sustituirse por las alternativas antes citadas.

Por otra parte, el mismo diccionario de Cambridge traduce el sustantivo login como nombre de acceso (‘nombre que se introduce para poder utilizar un sistema informático’) y como acceso (‘lugar de la pantalla de un sistema informático que se pulsa o presiona para empezar a utilizarlo’ o ‘proceso de inicio de un ordenador utilizando una contraseña o la contraseña misma’).

De manera que, en ejemplos como «Mantiene, además, elementos que fortalecen la seguridad del sitio, como el login de acceso integrado desde la página de inicio», habría sido preferible escribir «Mantiene, además, elementos que fortalecen la seguridad del sitio, como el módulo de acceso integrado a la página de inicio».

Se recuerda finalmente que, si se desea utilizar los anglicismos, lo adecuado es hacerlo en cursiva o entrecomillados cuando no se dispone de este tipo de letra.

Esta recomendación es una adaptación de la publicada hoy por Fundéu RAE: iniciar sesión o conectarse, mejor que hacer login