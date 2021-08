Jay Wheeler sorprende con su primer tema en Englés "Take my Life"

Hoy, la prometedora estrella de la música latina, Jay Wheeler lanzó su nuevo sencillo y video musical “Take My Life” con Tyla Yaweh.

Jay Wheeler es uno de los artistas latinos más destacados del momento, con más de mil millones de reproducciones y discos multiplatino en Estados Unidos y España.

Recientemente, su sencillo "Viendo El Techo" (20 millones de visitas en YouTube) alcanzó el puesto #1 en las listas Latin Airplay y Latin Rhythmic de Billboard, luego de haber ganado el premio "Nueva Generación Masculina" en los Premios Juventud de Univision, posicionándose así como uno de los artistas latinos más buscados de esta generación.

Con "Take My Life", Jay presenta un lado completamente nuevo de él totalmente en inglés por primera vez en la historia y mezcla riffs de guitarra emo-punk de la década de 2000 con sonidos de pop alternativo de hoy en una canción que habla sobre la pérdida de un amor por un error cometido.

"Take My Life" es solo una vista previa de lo que veremos de Jay Wheeler en su nuevo álbum urbano en inglés que se lanzará en otoño de 2021.

“Solía creer // El amor que teníamos era para siempre, pero ahora no puedo dejarlo ir // Y no podía irme // He visto en tu cara que perdí toda tu confianza // Y yo no puedo dejarlo ir, perdí mi alma // Incluso traté de quitarme la vida”, Jay Wheeler canta en inglés cuando comienza la canción, dándonos una idea de lo que trata la historia.

Para esta canción, Jay Wheeler se asoció con Tyla Yaweh, el rapero y compositor descubierto por Post Malone, quien también se aleja de su zona de confort para mostrar realmente su versatilidad artística.

"Estoy muy feliz de finalmente presentarles este proyecto. Es algo que siempre quise hacer y creo que realmente muestra el alcance de lo que soy capaz de hacer. Trabajar en equipo con Tyla Yaweh también fue increíble, siento que realmente compaginó la canción y aprendí mucho de él en el proceso”, dijo Jay Wheeler.

El video musical, dirigido por Nuno Gomes, se desarrolla en un bosque encantado con muchas criaturas etéreas que dan vida a la historia mientras Jay Wheeler busca a su amor perdido antes de que sea demasiado tarde.

Jay Wheeler se hizo conocido después de que un video de él cantando se volviera viral en 2016. Gracias a su nueva fama, decidió seguir una carrera en la música, y finalmente firmó con Dynamic Records en 2018. Luego lanzó dos álbumes producidos por el famoso DJ Nelson: Platónico (2019) y Platónicos (2020), que incluyó el mega hit que realmente lo catapultó a la fama, “La Curiosidad” junto a Myke Towers (592 millones de visitas en YouTube).

Luego del año más exitoso de su carrera, Jay comenzó el 2021 experimentando con diferentes géneros y sonidos, continuando obteniendo números de streaming entre los 9 y 10 dígitos, y demostrando que realmente es “la voz favorita”.