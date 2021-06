Jean Alain revela Ministerio Público se llevó las memorias de su gestión durante allanamiento

Santo Domingo.- El exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, informó este miércoles que durante los allanamientos realizados anoche por el Ministerio Público le fueron llevadas las memorias de la institución de su pasada gestión, la cual tenia pautado entregar en este año.

Además de unos ejemplares de un libro sobre el sistema penitenciario que habia realizado en colaboración con personas del sector público y privado del pasado gobierno.

Sostuvo que estas acciones que hizo el órgano acusador las realizó por verganza.

“Lo primero es aclarar que a mí nadie me ha llamado nunca, a mí nadie me ha imputado nunca, a pesar que he estado a completa disposición de las autoridades a partir del 16 de agosto como se lo dije a la Procuradora y a la directora de persecución y ha sido reiterado en público y privado. Estoy en la mejor disposición", explicó durante una entrevista en el programa el Gobierno de la Mañana.

Aseguró que se encontraba en el interior atendiendo asuntos personales y que hasta este momento desconoce si existe un proceso judicial en su contra, alegando que solo sabe las informaciones que manejan los medios de comunicación.

El exfuncionario catalogó el proceso como abusivo y arbitrario.

“Que hay detrás de todo esto. Una venganza, una venganza nacida por amistades de imputados con personas que hoy de una forma u otra se encuentran dentro de la Procuraduría General de la República. Una venganza por movimientos que hizo el Ministerio Público de cargos, de posiciones y titularidades vencidas, como lo establece la ley, que generaron odio", expresó.

Manifestó que estas acciones están motivadas por intereses políticos, alegando que la independencia de un Ministerio Público no es una independencia de un Presidente sino también de tus propias convicciones y de su propia venganza, así como también de poderes facticos, civiles y de otros partidos”, expuso.

Enfatizó que si a la procuradora de la República, Miriam Germán le interesa la verdad lo hubiese llamado y citado, en lugar de estar haciendo un circo para distraer otras situaciones que tiene el país.

“¿Por qué no me llaman?, ¿por qué no me preguntan?, ¿por qué no me citan?”, cuestionó el magistrado que debió hacer el Ministerio Público en lugar de “está allanando y estar haciendo un circo” y de esta manera distraer otras situaciones que tiene el país.

Calificó el caso como un verdadero sancocho, porque así lo están denominando ellos.

"El sancocho es muy rico pero está lleno de condimentos y elementos que si lo comes demasiado te pueden hacer daño. Las mentiras y falsedades tendrán sus consecuencias".

Operación Medusa

Las investigaciones al exfuncionario se llevan a cabo bajo la Operación Medusa.

También la operación incluyó el arresto de Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución.

La Operación Medusa es dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, incluyó el lunes al menos 38 allanamientos en el Distrito Nacional, La Vega y La Romana.

Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas.