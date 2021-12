Jerry Rivera: “La pandemia me benefició”

Santo Domingo - A pesar de que la pandemia afectó de manera negativa a todos los artistas, debido a la falta de actividades por el cierre de los escenarios y centros de diversión, el salsero Jerry Rivera afirmó que durante esta etapa pudo generar dinero gracias a las reproducciones digitales.

“En el caso mío la pandemia me benefició, porque mis canciones se han quedado por muchas generaciones, es lo que se llama canciones recurrentes... temas inmortales como la canción 'La conciencia' de Gilberto Santa Rosa que no importa la época ni el año, es una canción que tú la vas a querer escuchar siempre”, expresó el artista.

En entrevista con la periodista Lorenny Solano, manifestó que este auge de la monetización de los canales de streaming permitió que a muchos artistas establecidos le sigan llegando enormes cantidades de ingresos durante el confinamiento.

Rivera dijo que las redes sociales también jugaron un papel primordial para que los artistas se mantuvieran sonando.

“Quizás paramos de trabajar y en términos de vender fechas de gira hubo un bajón, pero yo la pasé bien y entiendo que fue hasta saludable para todo el mundo coger más fuerza, descansar y reestructurar el equipo de trabajo, en mi caso ha sido una ventaja el aguantarme casi dos años sin trabajar”.

Recalcó, que una de las maneras con la que más se mantiene cercano y abierto con su público es la utilización de las redes sociales, a las que le ha sacado mucho provecho a la hora de promocionar su música.

ACERCÁNDOSE A NUEVAS GENERACIONES

Gerardo Rivera Rodríguez, nombre real del artista, manifestó que pese a que el público ha cambiado y se han difundido nuevos géneros musicales, la salsa sigue manteniéndolo reconocido en todas las edades.

“Lo que si he hecho es cruzar generaciones que no escuchaban salsa y lo que escuchaban era música pop,.. Si ves mi página de Facebook y de Instagram irónicamente el público mío en su mayoría es de 25 y 30 años, un público que pueden ser hijos míos. Son los hijos de los que fueron mi fans”, dice Jerry, quien a lo largo de su carrera, ha popularizado temas como “Qué hay de malo”, “Casi un hechizo”, “Un amor verdadero”, “Esa niña” y “Amores como el nuestro”, entre otros.

LOS HÁBITOS SALUDABLES QUE LO MANTIENEN EN PLENA FORMA FÍSICA:

Muchos se preguntan cual es el secreto de Jerry Rivera de 48 años, para revertir el proceso de la edad y seguir conservando la misma “cara de niño” de cuando comenzó su carrera artística, él explicó que mantiene su atractivo físico como lógica consecuencia de una vida sana de ejercicios y una buena alimentación.

“No es que uno se vea más joven es que me veo más saludable que mucha gente de mi edad porque me cuido más. La mayoría de la gente que hace deportes y ejercicios se ven igual y mejor que yo también, pero creo me cuido bastante a pesar de que este es un trabajo difícil en términos de itinerario, trato de descansar mucho, alimentarme bien y hacer ejercicios”.

