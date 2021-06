John McAfee: ¿Cómo escapó de la cárcel en República Dominicana?

Tras conocerse la noticia del suicidio de John McAfee, son muchos los recuerdos que llegan a la mente de los dominicanos. Uno de esos es la cuestionante de cómo escapó McAfee de la cárcel, mientras estaba en República Dominicana.

El excéntrico programador publicó un tuit en el cual se burlaba de lo fácil que fue liberarse de la justicia dominicana.

El creador del antivirus McAfee, publicó un video en su cuenta de Twitter donde se observa a una persona volar una especie de mochila propulsora (Jet Pack), alegando que de esta forma escapó de la cárcel.

El copy del vídeo se lee lo siguiente: “Todos lo que preguntan cómo escapé de la cárcel en la República Dominicana el pasado Julio”.

Everyone asking how I escaped jail in the Dominican Republic last July: pic.twitter.com/BXuk8Bzd5I

— John McAfee (@officialmcafee) June 15, 2020