Kimberly Taveras renuncia como ministra juventud

Kimberly Taveras Duarte informó ayer que decidió apartarse definitivamente del cargo como Ministra de la Juventud, debido a que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aún no ha concluido las investigaciones que realiza con relación a la procedencia de su patrimonio.

En una carta que envió al presidente Luis Abinader, Taveras explicó que a casi dos meses de haber tomado licencia en su cargo, aun el Ministerio Público no ha concluido las indagaciones, lo que ha afectado su tranquilidad personal, la de su familia y la de las actividades profesionales y políticas.

“Estoy consciente de que no puedo seguir sometiendo al Ministerio a la incertidumbre administrativa actual, sin que eso lacere mis principios. En ese sentido, y en aras de que mi búsqueda de justicia no perjudique la buena imagen de usted y nuestro Gobierno, hoy me aparto definitivamente de ministra de la Juventud”, anunció.