”¿La justicia nada más es para Omega?”, se pregunta esposa del artista, previo a conocérsele medida de coerción

Su abogado afirmó que Omega debe ser dejado en libertad pues dijo no hay elementos de prueba ni arma de fuego

Santo Domingo. - Tanto la esposa como el abogado de Omega, sometido por exhibir un arma de fuego en la vía pública, afirmaron que el mambero está detenido por ser una figura pública y que, además, el Ministerio Público no tiene pruebas en su contra, pues aseguran que en realidad estaba usando un aparato electrónico.

Consideran que Omega debe ser dejado en libertad.

“No era un arma, era una cosa eléctrica, para cuidarse todo el mundo tiene eso, o sea ¿por qué a él lo va a meter preso por eso, la justicia nada más es para él?”, se preguntó Rosa Peralta, pareja de Omega, quien acudió hoy al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde se le conocerá medida de coerción al artista, cuyo nombre real es Antonio Peter de la Rosa.

La joven explicó que esta situación les ha afectado como familia, incluyendo al bebé que tienen en común.

“Espero que lo dejen libre porque en verdad él no tiene por qué estar preso, solo quiere eso que lo dejen libre en verdad, que se resuelva todo… Él ha cambiado mucho, bastante, eso fue un percance que pasó ahí, espero que se arregle”, expresó.

Peralta dijo que lo que en realidad pasó el domingo pasado, fue que el chofer de transporte público estaba tocando bocina desesperado y hasta provocó que Omega casi colisionara, pero que este no usó un arma de fuego como indica la Fiscalía, sino un aparato electrónico.

“Estamos en un semáforo parados y el concho iba detrás de nosotros y estaba en rojo el semáforo y él estaba tocando mucha bocina, pues cuando cambió el semáforo él se le metió adelante y Peter iba a chocar, por eso el reacciono a así, y le mentó a su mamá, que está muerta, que en paz descansa”, precisó.

El abogado de Omega, Félix Portes, aseguró que todo esto, “lamentablemente, se trata de un espectáculo por ser la figura del señor Antonio Peter de la Rosa”.

El jurista explicó que el aparato utilizado por Omega fue un taser y que el Ministerio Público no cuenta con el arma de fue que le atribuye a su cliente.

Aseguró que Ministerio de Interior y Policía emitió una documentación donde se establece que Omega no porta ni tiene arma. “¿Si ellos estaban tan seguros de que existía un arma ¿por qué no le registraron el vehículo, le hicieron un allanamiento?”, se cuestionó.

Indicó que la Fiscalía no tiene su poder la supuesta arma de fuego y que por lo tanto la acusación e ilógica.

Calificó como un exceso del Ministerio Público y un acto de falta de objetividad de presentar una solicitud de medida de coerción sin tres documentos esenciales para la defensa de Omega.

Dijo que no lo presentaron pues no le conviene. Entre los documentos que faltan, explicó Portes, está la son la denuncia del chofer, que establece que no hubo un arma ni amenaza, sin embargo, agregó en la medida de coerción ellos hablan de amenaza.

Portes dijo que el otro documento es un acta de reconocimiento de objeto firmada por el chofer frente a la autoridad donde dice que el aparato que tenía Omega en su mano derecha era un taser, no un arma de fuego.

“Esa acta es importantísima, no la presentaron en la medida para dejarle entenderle al juez y crearle la duda al juez de que era un arma, y la tercera situación es que, tanto el interrogatorio que se le realizó al chofer en la Fiscalía de investigaciones por el magistrado Vladimir Viloria, que fue que instrumentó eso, no lo presentó, ¿Por qué? Porque en ese interrogatorio el chofer dice que no hubo amenaza, ni que tampoco fue un arma, como dice a fiscalía”, precisó.

“Entonces porque el afán del Ministerio Público si entiende que tiene la razón no presentar los documentos que ha recopilado hasta la fecha”, agregó.

A su consideración el mambero debe de dictársele libertad pura y simple, ya que, dijo, “no hay elementos, no hay arma en sí, y un video no es una prueba que pueda probar el arma porque el testigo idóneo dice que no hay arma”.

Sobre la versión de la Fiscala de que Omega no estaba asintiendo a las charlas conductuales que les impusieron en 2018 cuando fue concedida la libertad condicional, tras estar preso por violencia de género, Portes dijo que durante la pandemia no se estaban dando las charlas.

“Lo primero es que la Fiscalía tiene que entender que desde febrero del año pasado estamos en pandemia, desde febrero del año nadie ha asistido a universidad, colegio, escuelas, todo eso está parado, y mientras no estábamos en pandemia, él asistió, luego, a través del celular, el recibía conversaciones con la socióloga y tenemos la prueba, y el siempre firmo aquí en el juez de la Ejecución de la Pena”, dijo.

Informó que la solicitud que hizo el Ministerio Público ante el juez de Ejecución de la Pena para que le sea revocada la libertad condicional será conocida el lunes.