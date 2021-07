El movimiento en pro de la equidad de género ha alcanzado todos los ámbitos de la vida de las personas, incluida la industria de entretenimiento. Las mujeres han comenzado a alzar la voz en contra de la desigualdad, y sobre todo, ante la presión por la apariencia física a la que siempre han estado sometidas. Muestra de ello es la fuerza que ha tomado el movimiento body positive.

Diversas artistas han decidido usar sus plataformas para demostrar que la fama no impide que exista inseguridad en ellas, además de que han tomado la valentía para contar sus historias y mostrar las partes de sí mismas que más les generan vergüenza.

Así, mujeres exitosas tanto en la música, como la actuación y el modelaje se han empeñado en rebelarse en contra de los estereotipos y lanzar un mensaje de amor y autoaceptación a la gran diversidad de cuerpos y formas que existen en el mundo. Estas mujeres han demostrado que su cuerpo es hermoso aún después de procesos como la maternidad, trastornos alimenticios y una serie de grandes adversidades comunes en la vida de todas.

Camila Cabello

Un día cualquiera, la cubana-estadounidense de 24 años salió a correr por la mañana a un parque cercano de su casa, en Beverly Hills, California. La ex integrante de Fifth Harmony portaba unos leggins grises y un top negro, que dejaba ver su abdomen y brazos.

Horas después, una serie de fotos que la captaron mientras hacía actividad física le dieron la vuelta al mundo. El público quedó sorprendido al ver el cuerpo de la cantante al natural, por lo que no tardaron en llover fuertes e hirientes críticas.

Ante ello, la intérprete de Señorita reaccionó de una impresionante manera a través de su cuenta de TikTok, que cuenta con más de 10 millones de seguidores. “Estaba corriendo en el parque, pensando en mis cosas, intentando ser fit, tratando de ser saludable”, se le escucha decir en un video en donde la compositora va en un auto, con el mismo atuendo que las fotos.

“Y estoy usando un top que deja ver mi barriga y no la estaba metiendo, porque estaba corriendo y existiendo, como una persona normal que no lo hace todo el tiempo. Y me sentí insegura, pero luego me recordé a mí misma: estar en guerra con tu propio cuerpo ya no está de moda”, continuó describiendo la autora de Havana.

Selena Gomez

Con motivo del lanzamiento de su colaboración con la marca de trajes de baño La’Mariette, Selena compartió una serie de fotografías modelando el precioso bikini que salió a la venta.

Lo que verdaderamente llamó la atención, sin embargo, es que el cuerpo de la cantante de The heart want what it wants luce sin retoques y al natural.

“Lo que amo de esta marca es que celebra a las mujeres que aman incondicionalmente su cuerpo, dándoles la gracia que se merecen. Espero que ustedes amen esta colaboración tanto como yo”, escribió en su Instagram la protagonista de Spring Breakers.

Este fue un paso importante para la compositora, porque en diversas ocasiones ha hablado de lo insegura que se ha sentido a lo largo de su vida. Así lo expresó, por ejemplo, en una entrevista en agosto del 2020 con la revista Cosmopolitan, en el contexto del lanzamiento de su marca de maquillaje Rare beauty.

Demi Lovato

Una de las artistas que más ha sorprendido al mundo por la manera en cómo enfrenta los grandes retos de su vida es la cantante Demetria Devonne Lovato, mejor conocida Demi Lovato.

No es un secreto que se ha topado cara a cara con la muerte debido a sus adicciones y alcoholismo, pero a pesar de la dura batalla que ha librado desde el 2011, cuando fue internada para tratar su enfermedad por primera vez, en diversas ocasiones ha hablado de que también padece un desorden alimenticio.

Es por ello que, a pesar de las fuertes críticas que ha recibido por su peso, a lo largo de los años la protagonista de Camp Rock no ha dejado de demostrar su capacidad para amarse a sí misma y los procesos por los que constantemente atraviesa.

“Solía creer que recuperarte de un desorden alimenticio no era real. Que todo el mundo estaba fingiendo o recayendo en secreto a puerta cerrada. ‘Seguramente sigue vomitando’, ‘Posiblemente no puede aceptar su celulitis’... Esas eran solo algunas cosas que me decía cuando era niña”, escribió en un post de Instagram en diciembre del año pasado

Miley Cyrus

Era 2013 y Miley Ray Cyrus se destapaba como una de las cantantes más polémicas y talentosas en todo el mundo. We Can’t Stop sonaba en todos lados y la ex estrella Disney se presentó en MTV Video Music Awards para hacer uno de los shows que se quedarían en la mente de la cantante, pero no necesariamente de una buena forma.

“Estuve dos o tres años sin ponerme shorts. Dejé de ponerme faldas en el escenario... y todo fue porque después de los VMA y de llevar mi bonito conjunto nude, todos empezaron a compararme con un pavo”, reveló Cyrus en un live que hizo en conjunto con Demi Lovato el año pasado.

En ese entonces, el público no se tentó el corazón y la señaló por “estar tan delgada y pálida”, lo que generó que la compositora del disco Plastic Hearts se sintiera avergonzada de su figura. ““Me sentía tan mal conmigo misma que no me puse biquini durante dos años. Nadie pensó que todo eso me afectaría de alguna manera”, argumentó en conjunto con su amiga

Emma Watson

La famosa protagonista de la saga de Harry Potter, Emma Charlotte Duerre Watson, mejor conocida como Emma Watson, en diversas ocasiones también ha confesado que la forma de su cuerpo le provoca mucha inseguridad.

Durante una entrevista en 2012, la protagonista de Las ventajas de ser invisible declaró lo siguiente: “He aceptado más la forma de mi cuerpo a medida que envejezco. Pasé por una etapa en la que quería tener ese look de modelo recto de arriba a abajo, pero tengo curvas y caderas, y al final tienes que aceptarte como eres”.

“Cuando estás creciendo, tu cuerpo todavía se está recuperando y tarda un tiempo en calmarse. Soy un ser humano imperfecto que no está hecho para parecer una muñeca y considero que quién soy como persona es más importante que si tengo una bonita figura”, expresó la modelo, que en ese entonces tenía 22 años.

Ashley Graham

Con la evolución de los tiempos, los cuerpos verdaderos de mujeres se han posicionado en grandes marcas, como es el caso de la modelo estadounidense Ashley Graham. La silueta de Graham desafía todos los estándares de la alta costura, pues por sus caderas y piernas anchas es considerada “de talla grande”.

Ashley ha modelado para portadas de revista de moda como Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour y Elle. La sola presencia de la mujer de 37 años es una ruptura con los moldes tradicionales de “ser modelo”. Sin embargo, no eso no es todo, pues cuando recién se convirtió en madre, también rompió los estándares de belleza de lo que se espera de una madre.

Durante una sesión de fotos post parto, donde luce un hermoso bikini, la modelo respondió para la revista People sobre su experiencia posando con estrías en su abdomen, producto de su embarazo. “Siempre hay una pregunta sobre qué quieres que retoquemos y qué quieres que saquemos. Y yo dije, ‘Nada’”, confesó Graham.

