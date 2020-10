Leonel dice “no existe una solución nacional a una problemática de carácter global”

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández advirtió respecto a las medidas económicas del Gobierno ante la Covid-19, que no existe una solución nacional a una problemática de carácter global.

“Usted puede hacer todos los recortes que quiera a todo el mundo y no ha solución”, dijo el ex mandatario refiriéndose a la propuesta del presidente Luis Abinader de recortar en un 50% los recursos que se le entrega a los partidos políticos, porque este no es un año electoral.

Fernández planteó que la nación debe asumir un rol protagónico conectándose con los demás países de la región, apelando al sistema de las Naciones Unidas con la finalidad para crear una conciencia universal de que no hay solución a este problema humano, si no se asume un fondo global de solidaridad y cooperación.

En ese sentido, ofreció al gobierno el apoyo de su partido, pues “la Fuerza Del Pueblo estará dispuesta a cooperar en eso”.

El ex gobernante valoró el adelanto de recursos que pidió el gobierno a la Barrick Gold para tratar de mitigar la crisis actual, pero que definitivamente así no se puede.

Durante una rueda de prensa realizada este miércoles, resaltó que la presión fiscal de la República Dominicana es de 14.7% del Producto Interno Bruto (PIB), y con la crisis actual se ha reducido a un 11%, por lo que considera que con una economía de esta magnitud y con un incremento del gasto público “no existe una solución nacional a una problemática de carácter global”.

“Ya se tiene conciencia y ya se ha dicho, pero tienen los países de la región (América Latina y el Caribe), apoyados en la CELAC y otros organismos como la CEPAL, para llevar esta idea por todos partes de que los países de América Latina y los de África se van a hundir en una pobreza extrema, no hay solución, la única solución son esos 700 trillones de dólares”, expresó, y agregó “no lo vamos a tocar, no estamos hablando de un impuesto, simple y llanamente los intereses de un año y que eso se pueda aplicar a los países de renta media o economías emergentes, para que puedan solucionar en un plazo más breve un tema que tendrá años en resolverse”.