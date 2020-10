La viceministra Administrativa de la Presidencia, Dilia Leticia Jorge Mera, expresó este lunes que no retirará la bandera que presenta a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), con las que decora el escritorio de su despacho en el Palacio Nacional.

La funcionaria ha sido fuertemente criticada luego de que a través de su cuenta de Twitter publicara una fotografía de su escritorio sobre el que tiene el banderín LGBTI con el que promueve la inclusión.

Jorge Mera fue abordada por los periodistas sobre si retirará la bandera de su despacho a lo que ella respondió rotundamente que no.

"Está en mi escritorio y ahí sigue. Es un asunto de derechos humanos, un mensaje de inclusión y de respeto simplemente. Solo les digo que se edifiquen un poco más sobre el tema", indicó Jorge Mera.

Señaló que la comunidad LGBTI siempre ha sido fuertemente discriminada y con la colocación de la bandera en su despacho manda un mensaje de aceptación independiente de la condición de cada ciudadano.

¿Qué tiene de malo? ¿No entiendo cuál es el problema?, fueron algunas de las interrogantes que hizo la funcionaria luego de reiterar que sólo es un mensaje en materia de diversidad e ideología de género.

"Yo recibo a todas las personas en mi despacho, hasta pastores he recibido, yo lo que quiero dar a entender que todo el mundo sienta, como se me ha encargado, de que el Palacio Nacional es de todos y todas. Todos ustedes aquí pagan impuestos igual que yo también, es la casa nacional de todos los dominicanos y las dominicanas por lo que entiendo que estoy cumpliendo con un deber como la Constitución de la República me lo manda como funcionaria pública", concluyó la viceministra.

La Viceministra Administrativa de la Presidencia, Dilia Leticia Jorge Mera, se expresó en estos términos luego de participar en la celebración del Día Internacional de la Niña junto al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).