Línea de maquillaje dominicana formará parte del “Lounge” de Globos de Oro 

La línea de maquillaje es dirigida por las criollas Scarlet Collado y Mitchelle Cobb

New York. -Por primera vez en la historia una marca de maquillaje dominicana formará parte del lounge de los prestigiosos premios “Globos de Oro” que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés), se trata de la línea de make up “Pink As Gold” que dirigen las empresarias criollas Scarlet Collado y Mitchelle Cobb.

“Pink As Gold”, línea de maquillaje vegana (libre de animales), estará dentro de los regalos que se les entrega a los actores de la 78ª edición en una actividad privada a celebrarse este 23 de abril en Beverly Hills, California.

“En su gift loung celebridades tendrán nuestros productos. La primera marca dominicana en este evento”, dijo emocionada Mitchell Cobb, quien dirige la marca en los Estados Unidos.

El proyecto “Pink As Gold”, que viera la luz en el año 2018, en un principio fue ideado por la empresaria Mitchelle Cobb, residente en la ciudad de New York, y pasado un tiempo se unió a la marca Scarlet Collado para de esa manera crear lo que hoy se conoce como: “Pink as Gold Studios & PAG BAR Pink As Gold Cosmetics & Pink Nails by Pink as Gold” logrando de inmediato una aceptación increíble entre las mujeres latinas.

“Pink As Gold” donó a muchas organizaciones como Sliced Out Hunger raciones alimenticias durante la pandemia del Covid-19 en la Gran Manzana, de igual manera, le fue enviada comidas a las enfermeras del Mount Sinai Hospital en la ciudad de New York.

Un dato importante de “Pink As Gold” es que por la compra de los maquillajes veganos se dona $2.00 a la fundación de animales “No Dogs Left Behind”, la cual es una organización que rescata animales abusados en china.

A finales de 2019, la línea “Pink As Gold Cosmetics” comenzó a dar más de qué hablar cuando la influencers, hermana de Cardi B, Hennessy Carolina (6.8 millones de seguidores) utilizó los productos para la Met Gala de ese año gracias a su maquilladora “Mariposa Makeup”.

Lo mismo sucedió con Santa de Martínez, emprendedora, influencer y esposa del reconocido Bachatero Elvis Martínez, quien usó los maquillajes que han logrado reconocimiento en los rostros de Scarlet Collado y Mitchelle Cobb, quienes lo han lucido en las famosas pantallas de Times Square en la Gran Manzana.

Otras influencers y presentadoras de televisión que se han unido a “Pink As Gold” la modelo panameña Ashley Díaz; la cantante y diseñadora Rosaly Rubio; Jessica Pereira de “Extremo a Extremo”; Roselyn Keo, influencer “The Hustler” (basada en la historia de su vida); María Belén de Unimas (EEUU); la periodista María Celeste Arrarás y Luz García.

Los maquillistas de renombre que han usado el maquillaje: Alfredo cabrera , Nayeri Batista ( maquillista )Roberto Roque, Robert Martínez, Ana María Abad, Ambiorix Caba, Alfredo Cabrera, Ana María Abdad, Ismael Blady Burgos, Nayeri Ferreira, Milly Batista, Mariposa Makeup, Isi Gabriela, Catherine Estefanía, La Pitonisa “Los Dueños Del Circo”, Ashley Días “Miss Teen Universe”, Mehr Eliezer, entre otras talentosas figuras.