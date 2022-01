Lo que promete Tom Cruise con Top Gun: Maverick

Paramount Pictures ha aprovechado la oportunidad ofrecida por el entusiasmo que levantó el enfrentamiento en la NFL entre los Kansas City Chiefs y los Cincinnati Bengals, para ofrecer una chispa de lo que será "Top Gun: Maverick", secuela de la memorable "Top Gun" (1986) dirigida por Tony Scott y protagonizada por Tom Cruise y Kelly McGillis, que en aquel tiempo recaudó casi 387 millones de dólares.

En "Top Gun: Maverick", dicen, los primeros 13 minutos son frenéticos, pura adrenalina, y en ellos Tom Cruise volverá a ponerse el casco de piloto 35 años después.

Si bien el primer trailer fue lanzado el 16 de diciembre del 2019, la película sigue sin estrenarse después que por culpa de la pandemia todo se detuvo.

Esta secuela la dirige Joseph Kosinski (TRON: Legacy, Oblivion) y cuenta con guión de Peter Craig (Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2, The Town: Ciudad de ladrones), Justin Marks (El libro de la selva, Street Fighter: La leyenda) y Eric Warren Singer (La gran estafa americana, The International: Dinero en la sombra). El productor es Jerry Bruckheimer (Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, El llanero solitario), y el protagonista es lógicamente Tom Cruise (La momia, Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás). En el reparto también encontramos a Milles Teller (Whiplash), Nicholas Hoult (X-Men: Apocalipsis) y Glen Powell (Cómo deshacerte de tu jefe), Mónica Barbaro (The Cathedral, y una larga lista de TV series).

El clip de dos minutos se fusiona desde arriesgadas tomas aéreas e imágenes del partido. Combinación que busca atraer las miradas de los fanáticos del deporte que, como sabemos, en Estados Unidos está muy vinculado con lo “americano” y el patriotismo.

“Después de más de treinta años al servicio como uno de los mejores aviadores de la Marina, “Maverick” Mitchell está en el lugar al que pertenece, motivando a los jóvenes pilotos y equivando el ascenso de rango que lo dejaría sin poder volar. En su camino se cruzará Bradley Bradshaw (Milles Teller), el hijo de un difunto amigo de Maverick y una misión especial y arriesgada para los nuevos cadetes. El protagonista se verá enfrentado a sus miedos más profundos, culminando en una misión que exige el máximo sacrificio de aquellos que serán elegidos para volar”.

Por lo visto, este año, y pronto se estrena "Top Gun: Maverick"