Marchan en SDO por servicios básicos y obras pendientes

Santo Domingo.-A través de una marcha que se inició en Manoguayabo y concluyó en la Plaza de la Bandera de la Prolongación 27 de Febrero, moradores de Santo Domingo Oeste exigieron hoy a las autoridades municipales decenas de servicios básicos y obras pendientes en esa demarcación.

Los manifestantes reclamaron el arreglo de las calles, construcción de una funeraria municipal, destacamentos, estancias infantiles, iluminación de caminos vecinales, centros de capacitación, rescate de las ruinas coloniales, construcción de un cementerio en Manoguayabo, un hospital, agua en los sectores Villa Carolina, Buenas Noches y Hato Nuevo, entre otros requerimientos.

La regidora del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Santo Domingo Oeste, Digna Chávez, aseguró que apoya a la comunidad en la lucha, porque entiende que como Alcaldía se debe hacer un mejor trabajo por los residentes, al tiempo que denunció las autoridades de esa demarcación tienen un presupuesto aprobado que no se ha ejecutado, cuando las comunidades, según dijo, tienen obras de suma importancia que se pueden resolver a través del Ayuntamiento.

“También tenemos un compromiso que se ha hecho desde el gobierno central para el municipio de 5,000 millones de pesos, donde se nos prometió que nosotros íbamos a ser el segundo Dubái como municipio, dicho por Geanilda, que es la representante de aquí y enlace del Gobierno, sin embargo, con eso no se ha cumplido”, expresó la servidora pública a los medios de comunicación presentes en la caminata.

De su lado, el Movimiento Unido a una Voz, que surgió de la zona Expansión del referido municipio, dijo, a través de su representante, que todo Santo Domingo Oeste se sumó a salir en proclama por las tantas problemáticas que les aquejan tanto recientes como antiguas.

“No tenemos un cementerio, en específico de Hato Nuevo de Manoguayabo, este cementerio es de cuando se fundó esta comunidad, desde el 1600, ya ustedes pueden ver. No tenemos una funeraria; las calles están totalmente colapsadas, tanto las principales como las vecinales, no están asfaltadas, no tienen aceras ni contenes, tampoco iluminación; necesitamos un destacamento y que haya vigilancia 24 horas”, aseguró el movimiento cívico.