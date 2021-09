Este lunes 13 de septiembre se llevó a cabo la histórica Met Gala, en su edición 2021. La celebración más grande del mundo de la moda es un evento ya tradicionalorganizado por Anna Wintour, emblemática editora de Vogue y se festeja desde 1948 para recaudar fondos para el Costume Institute de Nueva York, el único departamento del Met que debe financiarse a sí mismo.

Tras ser cancelada en 2020 y pospuesta este 2021 por la pandemia de COVID-19, este septiembre regresó para mostrar lo mejor de la moda mundial con celebridades, modelos y personajes del fashion system. Aunque habitualmente se celebra el primer lunes de mayo, este año se postergó cuatro meses, haciéndola coincidir con la clausura de la Semana de la Moda en la ciudad.

Con el tema de este año “In America: a Lexico of fashion”, traducido como ‘Un léxico de la moda’, la exclusiva gala hace referencia y honra a la moda en territorio estadounidense a lo largo de la historia. Y es que según difundió Andrew Bolton, el curador de Wendy Yu a cargo del Costume Institute, ya era hora reexaminar la identidad y moda estadounidenses, especialmente en el contexto actual de cambios políticos, culturales y sociales.

Grandes personalidades desfilaron por el emblemático Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en Central Park, donde cada año se realiza el evento considerado como “el SuperBowl de la moda”. La Met Gala es parte también de una exposición en el museo, In America: An Anthology of Fashion, que estará disponible a partir de mayo y hasta septiembre 2022.

Ha trascendido que la lista de asistentes, que este año contó con la presencia de influencers, se tuvo que limitar a 450 personas de las 600 que suelen acudir, además, se ha reportado que se les pidió a los invitados demostrar estar vacunados y usar cubrebocas en ciertos momentos como protocolo de sanidad.

Al acto benéfico donde se da cita la sociedad neyoroquina y las figuras de la moda, acudieron celebridades entre quienes destacaron verdaderos atuendos statement que celebran la identidad estadounidense en los tiempos que corren.