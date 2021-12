Miles de fanáticos cantaron en una sola voz éxitos de “Aventura”

La agrupación se posicionó en el escenario cubierto de cuatro pantallas que daban la sensación de que los artistas estaban dentro de una nave viajando en el tiempo y el espacio a través de su trayectoria. El cuadro en el que se encontraban fue lentamente levantado, y ahí estaban ellos, bailando, tocando y cantando, como los cuatro adolescentes que crearon “Los Tinellers de la Bachata” 20 años atrás, agrupación que posteriormente adoptó el nombre de “Aventura”:

Arrancaron el espectáculo con su éxito “El Desprecio”, arropados de los gritos eufóricos de los miles de fanáticos que se dieron cita al primer concierto de cierre de la “Gira Inmortal”.

Después de cinco canciones los artistas saludaron al público, tirando besos y recordándoles lo orgullosos que se sienten de ser dominicanos.

“Muy buenas noches República Dominicana, para nosotros es un inmenso placer, un inmenso honor, cerrar este ciclo de aventura aquí en nuestra tierra la República Dominicana, pero aquí no se viene hablar, yo solo quiero sentir la presencia de todos los dominicanos que están presentes”, fue la bienvenida de parte del vocalista de la agrupación.

Fue un concierto cargado de interacción entre los artistas y el público. Como tiene acostumbrado el hoy solista “Romeo”, subió a dos fanáticos al escenario para que cantaran a dúo uno de los discos de colaboración de la banda. Iván fue el encargado de interpretar a Badbunny con el más reciente tema de la agrupación “Volví” y Jonathan personificó a Don Omar en el disco "Ella y yo”.

Antes de interpretar la próxima canción, el vocalista habló sobre la teoría de los tres tipos de hombres que existen y los que les gustan a las mujeres. Describiendo los siguientes perfiles: el que las quiere complacer con todos sus caprichos, denominado como el palomo, el que desconfía y quiere controlarlas en todo, denominado como el posesivo y el tercero es el que no hace nada de lo que la mujer quiere, no le gusta a los padres y “no te acompaña al concierto de aventura”, pero es el único que gusta, “El Malo”, título de la canción interpretada tras esa intervención.

Concientización

Otro tema del que se hizo conciencia en el show, aparte de la vacunación contra el covid, fue sobre el consumo de alcohol y el volante. Anthony intervino con un trago en la mano y advirtió a los presentes que andaban en vehículos a no tomar o a elegir entre dos, “o tomar o manejar, no ambas cosas”, y les sugirió que se dieran un “jumo”, pero que se vayan en taxi.

El homenaje a José José detrás de “Lagrimas”

La noche estuvo conformada por momentos muy especiales, entre ellos, un pequeño homenaje al artista mexicano José José, autor de uno de los éxitos interpretado por la agrupación, “Lagrimas”, y Romeo, contó la historia detrás de la inclusión del disco al repertorio de Aventura.

"Cuando nos llamábamos los teenegers de la bachata, yo siempre fui un poco terco, y decía , yo no quiero grabar canciones que no sean de mi autoría y hasta ahora he cumplido, sin embargo, a esta agrupación en el 2009, nos invitaron a un programa especial a homenajear a un grande de la música de México, conocido como “El Príncipe de la Canción”, yo con mucho respeto al igual que mis compañeros fuimos hacer el tributo y esta canción se convirtió en un éxito con el audio en vivo, nunca grabamos esta canción, sin embargo fue tan exitosa que tuvimos que incluirla en el repertorio de Aventura”, contó Anthony antes de que interpretaran el referido tema.

Agradecimientos y despedida

Luego de interpretar la mayoría de sus éxitos, llegó el momento triste de la noche, decir adiós a la banda que se despidió dando las gracias al público que los acompañó en el espectáculo y al promotor del evento en el país, Saymon Díaz, quien aparte de celebrar el éxito del evento, también estaba celebrando su cumpleaños.

Luego de felicitar a Díaz por su cumpleaños, Aventura invitó al público a cerrar el ciclo de esta agrupación de una forma inolvidable.

“Yo quiero que todos participen en esta parte del show, como ustedes ven hay un bizcocho, es celebrando dos décadas, 20 años de trayectoria de esta agrupación, pero yo quiero que todos ustedes participen, vamos a soplar las velitas de este bizcocho y cuando contemos hasta 3 todo el Estadio Olímpico va a decir “So Nasty”.

En una sola voz el público acompañó a la agrupación gritando “So Nasty” y como si se trataran de palabras mágicas se dispararon las bombas de confeti, acompañadas de una lluvia de chispas de luces en el escenario.