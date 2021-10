La correlación adecuada en español es no solo…, sino (también), no no solo…, pero (también).

Sin embargo, en la prensa se encuentran habitualmente frases como las siguientes: «Es el método principalmente utilizado durante las últimas décadas para la identificación de personas no solo con fines civiles pero también policiales», «Me gustaría saber no solo la causa, pero también el tratamiento» o «El lenguaje no solo debe divertir, pero también debe encantar al público».

En la lengua clásica la conjunción pero tenía en algunos contextos el valor de sino, como indica la Gramática, pero en la actualidad este uso inadecuado se debe a la influencia de la construcción inglesa (not only…, but also), que en esa posición utiliza but, que significa tanto ‘pero’ como ‘sino’.

Este mismo criterio se aplica a aquellos casos en los que no aparece también en la segunda parte de la correlación, como en «Sus palabras fueron consideradas ofensivas no solo por mí, sino por todos los presentes».

Asimismo, como se recoge en la ortografía académica, se recuerda que las dos partes de esta correlación se separan siempre con una coma.

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo indicado habría sido «Es el método principalmente utilizado durante las últimas décadas para la identificación de personas no solo con fines civiles, sino también policiales», «Me gustaría saber no solo la causa, sino también el tratamiento» y «El lenguaje no solo debe divertir, sino también encantar al público».