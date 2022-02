Nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll'2022

El rapero Eminem, los legendarios Lionel Richie, Dolly Parton, Dionne Warwick y Duran Duran, entre otros artistas y bandas de rock, se encuentran nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll - Clase de 2022.

Los fanáticos ahora pueden votar por los nominados de 2022, ayudándolos a llegar a los cinco primeros de la boleta oficial de fanáticos.

El periódico El Caribe se honra con proponer al pueblo dominicano y en especial a los amantes del rock la lista de nominados con explicaciones y ejemplos de sus canciones, con los cuales puede participar en la votación, que puede realizarse desde cualquier parte del mundo. Se permite votar por cinco de estos importantes artistas que han conformado la banda sonora de las generaciones desde los años 60 hasta el momento actual.

Aquí la lista completa de nominados

Rage Against The Machine:

En 1991 hicieron el debut en la sala de estar de alguien en el Condado de Orange, en California. Al año siguiente lanzaron su primera producción, de 12 temas en cassete, incluida la versión original de "Bullet In The Head", que vendió más de 5000 copias.Un ao después y tras la firma con el sello Epic, el colega Timothy White escribió en Billboard: "A partir de la fuerza del álbum, deben ser vistos como una de las bandas de rock nuevo más originales y virtuosas de la nación...". En 1997 "Tire Me" gana Mejor Interpretación de Metal en los Grammy Awards. Lo demás es historia.

Lionel Richie

El famoso cantante y compositor estadounidense de 72 años, se convirtió en una figura popular desde los años 70 en The Comodors y luego en solitario en uno de los ídolos de la música a nivel mundial en los años 80-90. En su época de solista tuvo 5 números uno, que sumados a sus composiciones cuando formaba parte de The Commodores, y al tema "Lady", entregado a Kenny Rogers, y a "We are the world", compuesto junto a Michael Jackson, lo hacen ser autor de 9 números uno en la historia Billboard. Su canción más conocida en solitario ha sido "All Night Long". Es una de las leyendas de la música pop a nivel mundial. En 1981 su canción "Endless Love", grabada a duo con Diana Ross, estuvo 9 semanas en el número 1. En 1982 "Truly" fue número 1 por 2 semanas; en 1983 su tema integracionista "All Night Long" lo estuvo por 4 semanas y fue bailada hasta en Rusia (brillantemente versionada en 2919 por Jacob Collier); un año después llegó el turno de su hit "Hello" que estuvo a la cabeza por 2 semanas y en 1985 "Say You, Say Me" número uno durante 4 semanas y ganadora de un Óscar a la mejor Canción.

A Tribe Called Quest

A Tribe Called Quest fue un grupo de hip hop estadounidense, originalmente formado en Queens, Nueva York, en 1985.​ El grupo lo conformaron el rapero y productor Q-Tip, el rapero Phife Dawg, el Dj y coproductor Ali Shaheed Muhammad. El crítico de Allmusic John Bush llamó A Tribe Called Quest "sin lugar a dudas, el grupo más inteligente y artístico de rap en los 90"; en otro texto asegura que el grupo perfeccionó el hip-hop alternativo a hardcore y gangsta rap. En el momento en que el sonido bass del P-funk dominaba la producción en el hip-hop, el grupo creó un puente entre jazz y hip-hop, incorporando samples de bebop y hard bop y grabando con el icono del jazz el contrabajista Ron Carter. La producción del grupo influenció a sus contemporáneos, cambiando así el sonido del hip-hop; Sin este grupo no existirían Kanye West, D'Angelo, Talib Kweli y otros.

MC5

Fue una banda de rock nacida en 1964 en Detroit que existió hasta el 1972, hoy considerada una banda de culto por sus aportes para la existencia de otros subgéneros dentro del rock. MC5 (abreviatura de Motor City Five) fue una banda pionera en los géneros del hard rock y el garage rock. Sin su existencia quizás no hubiese sido posible el nacimiento de géneros posteriores a estos, como el heavy metal y el punk rock. La conformaron Wayne Kramer y Fred "Sonic" Smith (en guitarras), Rob Tyner (voz), Michael Davis (bajo) y Dennis Thompson (batería).

Pat Benatar

A los 69 años sigue activa. Tuvo numerosos éxitos durante la década de 1980, tales como "Fire and Ice", "Heartbreaker", "I Need a Lover", "Love Is a Battlefield", "Promises in the Dark", "We Belong", "Hit Me With Your Best Shot" y "You Better Run", el segundo vídeo que fue transmitido en MTV tras el de Video Killed the Radio Star, de "The Buggles". Ganó cuatro premios Grammy por Mejor desempeño Rock Vocal, Femenino de 1980 a 1983, y fue nominada en cuatro ocasiones adicionales en 1985, 1986, 1988 y 1989. Varios de sus temas han sido seleccionados en sound tracks de juegos de video, filmes y series, el más reciente en el año 2021, cuando su tema "Heartbreaker" se incluyó en una escena de la película Nobody.

Eminem

El cantante, productor y actor estadunidense (ha actuado en una decena de películas) lanzó su primer álbum de estudio Infinite en 1996, pero la popularidad le llegó en 1999 con su segundo álbum, The Slim Shady LP, que le ganó un Grammy Award al Mejor Álbum de Rap. El tercer álbum, The Marshall Mathers LP, lanzado el 2000, se convirtió en el álbum de hip-hop más vendido de la historia. En 2003, ganó el Óscar a la mejor canción original por el sencillo Lose yourself, de la película 8 Mile, que protagonizó. Con varios Grammy en su haber, ha sido colocado en el número 82 en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos según la revista Rolling Stone y el número uno en la lista The TOP TEN rappers of moment de Zonft. En 2008, los lectores de la revista Vibe votaron por el como «The Best Rapper Alive» («el mejor rapero vivo»). Fue seleccionado como «Best Rapper Ever» («mejor rapero de todos los tiempos») derribando fácilmente a todos sus oponentes en una encuesta que fue realizada por los fanáticos de la música en el sitio web de Vibe. Su tema Without me acumula 1,318 millones de vistas en Youtube, seguida por Not Afraid con 1,608 millones; y Lose Yourself con 1,108 millones. Los demás acumulan apenas cientos de millones de vistas.

New York Dolls

Fue una banda de glam rock formado en Nueva York en 1971, que duró apenas cuatro años. Cuando se disolvieron, en 1975 habían sacado dos álbumes, con poco éxito. Los demás miembros eran norteamericanos, pero el baterista Billy Murcia era colombiano. Abrieron sin embargo la vitrina del futuro, porque fueron visionarios de la era del punk rock y su estilo travestido, con rostros maquilladas y peinados desplumados influenciaron en la apariencia de bandas de rock gótico, deathrock y glam metal. Su estilo musical descuidado, proponía un enfoque kitsch con un hard rock malévolo y altamente energético, que marcó la pauta para muchas bandas de rock and roll posteriores. Se volvieron a unir del 2004 al 2011. Resumiendo su importancia está más en las propuestas relacionadas con la estética de la imagen que con el contenido musical en sí mismo.

Carly Simon

Tiene 79 años actualmente. Cuando comenzó a inicios de los años 70, exactamente en 1972 ganó el Grammy Award al artista novel.

Su regreso al top 40 en 1986 vino de la mano de "Coming Around Again", el tema de la película Heartburn. Dos años más tarde ganó el Grammy, el Globo de Oro y el Óscar por "Let the River Run" de la película Working Girl, de 1988.

Dolly Parton

Increíble pero cierto, Dolly Parton ya anda por los 76 años. Conocida como la Reina del Country, su gran preeminencia fue en los años 80 y 90. Suyo fue el primer éxito de la canción que caracteriza a Whitney Houston: "I Will Alwys Love You", de la cual Dolly Parton es compositora. Es la propietaria del parque temático Dollywood, en Pigeon Forge, Tennessee, visitado por unos 3 millones de personas al año y donde ofrece conciertos. Varios temas en su voz han sido número 1 en los listados de éxitos de la música country.

Dionne Warwick

Es una cantante estadounidense de R & B, gospel, soul y pop; hermana de Dee Dee Warwick, sobrina de Cissy Houston y por tanto prima de Whitney Houston. Su trabajo musical más elogiado es el que realizó con los compositores Hal David y Burt Bacharach, con quien tuvo una disputa en determinado momento. Entre sus interpretaciones más recordadas está la famosísima "I Say A Little Prayer", así como "Endless Love" (canción que grabó con Barry White y que también ha interpretado con Tom Jones), "I Always Get Caught in The Rain". Tuvo un gran éxito con "Then Came You" (1974). Ganó un Grammy Award en 1980 con "I'll never love this way again" (producida por Barry Manilow); volvió a pegarse con "Heartbreaker" en 1982. Tuvo un repunte de popularidad en 2006 con el álbum de duetos My friends & me. En marzo de 2013, la cantante se declaró en bancarrota, con deudas acumuladas de unos diez millones de dólares. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Fela Kuti

Uno de los más importantes músicos africanos, el nigeriano Fela Anikulapo Kuti (Abeokuta, 15 de octubre de 1938 - Lagos, 2 de agosto de 1997) fue un multiinstrumentista y cantautor, político y activista de los derechos humanos, creador del afrobeat, género que supuso una influencia enorme en las décadas de los 70 a los 90, y que consistía en una fusión de varios géneros como el jazz, el blues y el funk. Su canción "Zombie" figura en la lista de las 100 mejores canciones de la revista Time. Durante su vida tuvo que declarar 356 veces frente a un tribunal de justicia y fue detenido y encarcelado por la policía 4 veces. Falleció en 1997 por complicaciones derivadas del SIDA.

Eurythmics

Eurythmics fue una banda británica de synth pop, originaria de Londres, formada por Annie Lennox (vocalista) y David A. Stewart (compositor) a principios del año 1980, quienes inicialmente eran pareja y que a partir de convertirse en dúo, dejaron de serlo. Consiguió durante su existencia un enorme éxito comercial y ha llegado a vender 80 millones de discos en todo el mundo. Sus miembros han obtenido, entre otros premios, 4 Grammys, un Óscar y 2 Globos de Oro,1​ bien formando parte del grupo o bien por separado. La banda sonora de la película 1984, basada en la novela homónima de Orwell es de ellos. Uno de sus grandes éxitos ha sido Here Comes the Rain Again

Duran Duran

La banda de rock británica tuvo un importante éxito en los años 80. Aún hoy siguen grabando y su más reciente video que es una remasterización digital del realizado en 1993 de su tema Come Undone, del álbum The Wedding Album, alcanza la nada despreciable cifra de 138 millones y medio de vistas. Han vendido a lo largo de su carrera más de 100 millones de discos, han tenido 21 sencillos en el Chart de Billboard Hot 100, y 30 en el Top 40 del Reino Unido. Con el disco Future Past, celebraron los 40 años en 2021, siendo una recopilación de temas inéditos desde que se formaron hasta ahora.ha sido descrita como "la baila con la que se puede bailar mientras caen las bombas". SU tema A View to kill fue usado como banda sonora de James Bond.

Beck

El tema Loser (1993), de Beck, acumula en Youtube la friolera de casi 151 millones de visitas, lo cual para un video de aquella época dice mucho. Nacido en 1970, Beck se negó en los 90 con su estilo lo-fi, a partir de ritmos como folk, funk, soul, rock alternativo, hip-hop, electrónica, country y psicodelia. Beck ha lanzado doce álbumes de estudio; sus letras son irónicas, su propuesta ha sido eliaga por la crítica que lo ha caracterizado como uno de los músicos más creativos de los 90 y el 2000. Sus trabajos más recientes incluyen el álbum Morning Phase, ganador del Grammy Award en la categoría Álbum del año, en el 2015. En 2017 lanzó Colors que le ganó 2 Grammys en 2019 como mejor álbum de música alternativa y mejor arreglo para álbum, no clásica.

Kate Bush

Es una cantautora, artista,​ productora y actriz británica, que en su infancia f​ue apadrinada por el guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour, quien la ayudó a obtener un contrato con EMI. Su debut fue en 1978 con el sencillo «Wuthering Heights», que alcanzó el número 1 en las listas musicales británicas durante cuatro semanas, convirtiéndose en la primera cantautora en llegar al número 1 en Billboard y en la primera mujer en encabezar las listas de música en el Reino Unido con sus discos. Tres de sus discos, Never for Ever (1980), Hounds of Love (1985) y The Whole Story (1986), alcanzaron el número 1 en ventas. Ha sido nominada a 13 premios de la Industria Fonográfica Británica, ganando el premio a mejor artista femenina en 1987, y nominada a 3 premios Grammy. En 2002 obtuvo el premio Ivor Novello por su contribución a la música británica. Ha sido nominada 2 veces, en 2018 y 2021, para su inclusión en el Rock and Roll Hall of Fame.

Devo

La banda estadounidense de rock formada en 1973 constaba en sus inicios de dos parejas de hermanos, los Mothersbaugh (Mark y Bob) y los Casale (Gerald y Bob), además de Alan Myers. La banda obtuvo el puesto N° 14 en el ranking Billboard en 1980 con el sencillo "Whip It" y ha mantenido un seguimiento de culto durante toda su existencia. Fueron del punk al art rock, y del post-punk al new wave, pero son recordados especialmente por su música new wave de finales de los 70 y principios de los 80. Sus escenarios y videos

mezclan temas kitsch de ciencia ficción y humor surrealista sin expresión y satirizando con críticas hacia la sociedad, pero sus canciones pop, puede que discordantes, cuentan con acentos de instrumentación y arreglos sintéticos inusuales que han demostrado ser influyentes en la música popular posterior, particularmente en el new wave, y también para los artistas de rock alternativo e industrial.

Judas Priest

Es una banda británica de heavy metal fundada en 1969. Judas Priest es considerada la banda que terminó de definir el género y como una de las más influyentes no solo para el heavy metal, sino también para el thrash, power, speed, glam, death y black metal, entre otros. Por otra parte, sus ventas fluctúan entre los 45 y los 50 millones de copias en todo el mundo. Al respecto, la MTV los nombró como la segunda agrupación más influyente en la historia del género, solo superados por Black Sabbath.

La mesa está servida. Los amantes del género pueden hacer su voto a través del siguiente link:

https://vote.rockhall.com/en/?fbclid=IwAR0l4fE8X0BTz4FGd9PKkII_kw6K-B5_29WxF0_jpI2d9ktMQV-GxsbupOg