La lista de nominados a premios Latin Grammy se dio a conocer este lunes con una nutrida camada de artistas dominicanos del merengue, la bachata, el pop y la música urbana que competirán en la ceremonia del 18 de noviembre de 2021.

A nivel general, Juan Luis Guerra es el segundo cantante con mayor número de postulaciones, con 6 candidaturas, cuatro por detrás de Camilo, que alcanzó 10, anunció la Academia Latina de la Grabación.

El intérprete de “Como abeja al panal” compite en grabación del año (“Dios así lo quiso”, con Ricardo montaner), canción del año (“Mi guitarra”, en colaboración con Javier Limón y Nella), mejor álbum vocal pop tradicional (Privé), mejor canción tropical (“Pambiche de novia”) y “Dios así lo quiso” (con Ricardo Montaner) y mejor arreglo (“Ojalá que llueva café (versión privé”).

“¡Gracias a la Academia del Latin Grammy @latingrammys por estas nominaciones que recibimos con alegría! ¡Felicidades a todos los nominados!”, escribió Juan Luis en su cuenta de Instagram.

En el apartado a mejor álbum de merengue y/o bachata solo compiten quisqueyanos: Bachata Queen, de Alexandra; Love Dance Merengue, de Manny Cruz; El papá de la bachata su legado (Añoñado I, II, III, IV), Luis Segura; Es merengue, ¿algún problema?, de Sergio Vargas, e Insensatez, de Fernando Villalona.

“El añoñaito” ha recibido esta gran noticia a sus 82 años de vida. “¡La gloria de Dios! Wao qué emoción siento al saber que la entrega de nuestro último álbum El Papá de la Bachata, su legado ha sido nominado a los @latingrammys. Gracias a los 40 artistas que me han acompañado en este LEGADO y a cada uno de los que han sido parte de este proyecto, que lo han hecho con el corazón y el alma”, dijo Luis Segura.

Otra de las buenas sorpresas la encontramos en mejor álbum cantautor, donde la dominicana Covi Quintana se alza con una nominación por su disco Mañana te escribo otra canción.

“No me lo creo, no me lo creo, no me lo creoooooo…. Nominada a mejor álbum cantautor en los @latingrammys. Confirmado: nací para escribir canciones. ¡Gracias Dios! ¡Mi @francescaizquierdo lo logramos! Esto es de ustedes familia, porque si no yo no fuera nada. Los amo mucho”, manifestó Covi en su cuenta oficial de Instagram al recibir la noticia.

Mientras que Rita Indiana fue nominada como mejor nuevo artista, a pesar de tener una carrera de más de una década en la música

Manny Cruz también dedicó palabras de agradecimiento para los Latin Grammy, para los músicos y los cantantes que le acompañaron en la producción Love Dance Merengue. “Gracias a los grandes artistas que me acompañan @anthonysantos , mi hermano @danielsantacruz , @eldoblevoz__ , @miriamcruzoficial y muy en especial a nuestro Don Johnny Ventura, que El Señor lo tenga en la gloria”, escribió en sus redes sociales.

Una fórmula urbana que resalta

La música urbana tiene en el talentoso productor, compositor y cantante dominicano Alcover una importante representación.

“No lo creo, nominado a los Latín Grammys nuevamente, pero ahora con una canción como artista wow”, fue la reacción de Milton Restituyo, nombre de pila del artista, en Instagram al enterarse de la candidatura que le otorgó la Academia.