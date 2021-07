Paciente con o sin covid, mejor que paciente covid o no covid

Las expresiones paciente con covid o sin covid son preferibles a paciente covid o no covid si se quiere indicar que tiene o no tiene la enfermedad.

Se encuentran con mucha frecuencia en los medios ejemplos como «La vacunación hace cambiar el perfil de paciente COVID ingresado», «Hoy se recupera la planta para la hospitalización de paciente no covid» o «Macrodatos para pronosticar la evolución del paciente covid».

Probablemente, el abundantísimo uso que se ha hecho en los medios del término covid (o COVID/COVID-19), la influencia del inglés y el deseo de abreviar a la hora de redactar han contribuido a la proliferación de estas estructuras en aposición en las que se emplea el sustantivo covid más como etiqueta clasificatoria que como nombre de la enfermedad: planta (no) covid, área (no) covid, cama (no) covid y paciente (no) covid.

Sin embargo, en este último caso lo recomendable es especificar que se trata de que el paciente tiene o no tiene la enfermedad, para lo que en español están asentadas las expresiones paciente con covid o sin covid, no paciente covid o no covid, igual que paciente con o sin gripe, sarampión o cáncer y no paciente gripe/sarampión/cáncer o paciente no gripe/sarampión/cáncer.

Por tanto, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido «La vacunación hace cambiar el perfil del paciente con COVID ingresado», «Hoy se recupera la planta para la hospitalización de pacientes sin covid» y «Macrodatos para pronosticar la evolución del paciente con covid».