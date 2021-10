"Que él es un antisocial, que le hace mucho daño a la sociedad. No merece algún día salir a las calles… personas como él no merecen respirar ni socializar con nadie, porque es un criminal abusador".

Con ira e impotencia, se expresó de esta manera José Rosado, padre de la arquitecta Leslie Massiel Rosado Marte, quien murió a causa de un disparo en la cabeza que le propinó un cabo de la policía luego que supuestamente lo embistiera junto a su esposa e hijos en una motocicleta en la que transitaba.

Sostuvo que en la Policía Nacional hay criminales armados que le hacen mucho daño a la sociedad dominicana.

"Señor Presidente este es el momento, a esta transformación llámele Leslie, mi hija. Este es el momento de transformar esta institución, no más, no más, es suficiente, es suficiente”, manifestó al llegar a la funeraria Blandino de la avenida Abrahán Lincoln donde están siendo velados los restos de su hija.

Agregó: “Estoy lleno de ira, nunca me comporto así, pero no me cabe de otra, es la impotencia que está hablando, definitivamente la impotencia está hablando".

Explicó que cuando ocurrió la tragedia su hija se encontraba estacionada en su yipeta Mercedes Benz blanca, por lo que no entiende como el cabo Janli Disla Batista, pudo llegar hacia donde Rosado Marte y dispararle con tanta furia y agresividad.

"Mi hija era toda excelencia, mi hija era todo creatividad, lo mejor que una hija puede tener para su familia. Trabajadora, emprendedora y empresaria, con buena conducta en todo sentido. No entiendo cómo desapareció porque no hay razón para que ella esté muerta hoy", definió a su hija entre lágrimas.

El hecho ocurrió el pasado sábado en el municipio de Boca Chica, donde momentos antes la mujer había compartido la celebración de cumpleaños de su padre. Al momento de su muerte, Rosado Marte estaba acompañada de una de sus tres hijos, de 15 años.

Los restos de la arquitecta Leslie Rosado Marte serán sepultados mañana martes a las 11:00 de la mañana en el cementerio Jardín Memorial.