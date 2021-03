Pandemia y explosión en el puerto de Beirut, temas nominados a foto del año

Ámsterdam, (EFE).- La lucha contra la invasión de langostas en África Oriental capturada por el español Luis Tato; el primer abrazo de la pandemia fotografiado por el danés Mads Nissen; o la imagen de un hombre herido tras la explosión del puerto de Beirut, del italiano Lorenzo Tugnoli, son tres de las seis historias nominadas este miércoles al World Press Photo 2021.

Según anunció hoy la fundación organizadora de este concurso de fotografía, un total de 45 fotógrafos de 28 países, incluidos Argentina, Brasil, Perú, España y Estados Unidos, están nominados por alguno de sus trabajos en alguna categoría del concurso, que anunciará los nombres de los ganadores en una ceremonia digital el próximo 15 de abril.

“Abandonar la casa en Nagorno-Karabaj”, del fotógrafo ruso Valery Melnikov, y “La transición: Ignat”, del también ruso Oleg Ponomarev están entre los seis nominados, a los que se suma la imagen “Debate sobre el memorial de LincoIn”, de la fotoperiodista estadounidense Evelyn Hockstein, la única mujer nominada como autora en la categoría principal de la mejor foto del año.

Además, también hay tres historias nominadas al World Press Photo Story, como es el caso de la crónica “Habibi”, publicada por el fotógrafo italiano de documentales Antonio Faccilongo, que relató de forma puramente humanista una historia de amor ambientada en uno de los conflictos más largos y complicados de la historia, la guerra israelí-palestina.

“Aquellos que se quedan serán campeones”, del canadiense Chris Donovan, y “Paraíso perdido”, de Melnikov, son las otras dos historias seleccionadas en esta sección del concurso.

“En un año sin precedentes marcado por la pandemia de la covid-19 y las protestas por la justicia social en todo el mundo, los nominados comparten una diversidad de interpretaciones y perspectivas sobre estos y otros temas urgentes como la crisis climática, los derechos de las personas transexuales y los conflictos territoriales”, añade la fundación desde Ámsterdam.

OTRAS CATEGORÍAS

El jurado también seleccionó a varios nominados en otras categorías, como la de noticias generales, con la fotografía del indonesio Joshua Irwandi “El coste humano del covid-19”, o la de la fotoperiodista iraní Newsha Tavakolian “Ceremonia de duelo por Qasem Soleimani", el general iraní asesinado el año pasado en Bagdad por las fuerzas estadounidenses.

En “Asuntos contemporáneos” está, entre otros, la foto del argentino Pablo Tosco “Yemen: hambre, otra herida de guerra”, sobre las consecuencias de seis años de conflicto armado en el país árabe, junto a las historias fotográficas “Supervivientes yazidíes al Estado Islámico”, de la estadounidense Maya Alleruzzo; “Sakhawood”, del ruso Alexey Vasilyev; y “Las secuelas de los disturbios del noreste de Delhi”, del fotoperiodista indio Zishaan a Latif.

Además, también hay otras tres historias medioambientales, como el trabajo fotográfico “Dentro de la industria porcina española: la fábrica de cerdos de Europa”, de Aitor Garmendia, y la historia fotoperiodística del brasileño Lalo de Almeida sobre “Pantanal en llamas”.

El español Jaime Culebras está nominado en la categoría de Naturaleza con “Vida nueva”; y el peruano Ernesto Benavides en “Noticias puntuales” con la fotografía “Vacante presidencial”, ambos entre decenas de fotógrafos que ven su nombre en la lista de nominaciones a los mejores trabajos de un año limitado por las restricciones a la movilidad.

NARRACIÓN DIGITAL 2021

La fundación también convoca un concurso de narración digital abierto a cortometrajes documentales y producciones interactivas, que “reconoce y premia las mejores formas de periodismo visual habilitadas por las tecnologías digitales” y que este año tiene a nueve producciones de siete países: Australia, Chile, China, Lituania, España, Estados Unidos y Filipinas.

Entre los nominados, hay historias que documentan las protestas sociales en todo el mundo, los efectos del cambio climático, la lucha contra la pandemia y relatos sobre los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.

Uno de los tres nominados al World Press Photo Interactivo es el documental “Parir en el siglo XXI”, del Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE.es, la cadena pública valenciana À Punt Mèdia y la productora Barret Cooperativa, que se estrenó el pasado noviembre para mostrar la realidad y atención humanizada al parto en la actualidad siguiendo a cinco mujeres que dan a luz en el hospital público de La Plana (Vila-real, Castellón).

Este documental compite con las historias “Reconstruyendo siete días de protestas en Minneapolis (EE. UU.) después de la muerte de George Floyd” y “Ucrania: Zona gris”.

Hay otros seis nominados al World Press Photo Video Online, como el videoreportaje “La cámara captó un ataque racista: casi 45 años después, todavía duele” (publicado por el New York Times), el “Jinete de sangre” (The New Yorker), “Llamando desde Wuhan” (Tang Xiaolan), o “La eternidad del mañana”, sobre la lucha de la comunidad indígena Mapuche en Chile, por Cristóbal Olivares. EFE