Pequeños productores protestan en contra sacrifiquen cerdos sanos

Espaillat - Pequeños productores de cerdo del municipio de San Víctor, provincia Espaillat, incendiaron neumáticos, en rechazo de que sacrifiquen los cerdos sanos, mientras protegen a los grandes productores de la zona.

El tránsito en el referido municipio está paralizado, ya que según ellos, en San Víctor no hay fiebre porcina, y Agricultura fue hoy a una pequeña granja, con la orden a nombre de una más grande.

Eddy Payano, dirigente de los grupos sociales y populares de la comunidad, expresó que protestan en contra de que le sacrifiquen los cerdos al joven Jayson Tejada, propietariode una granja pequeña que tiene como 40 cerdos, sin que estos estén enfermos.

Expresó que Agricultura ha decidido proteger a los grandes productores de cerdos.

Han decidido sacrificar a todos los cerdos que estén alrededor de Pedro José Fabelo, por lo que la comunidad está en contra, ya que tienen que proteger a los pequeños productores para que puedan avanzar.

“Ellos vinieron hoy, supuestamente con una orden, cuando se le solicitó la orden, esta no decía Jayson Tejada, sino que decía Pedro José Fabelo, o sea que no fueron a la granja que tenían que sacrificar, la comunidad está en contra, y lo que se ha propuesto es que si van a sacrificarlos, que sean todos, que comiencen con la de Fabelo, y que luego continúen con las pequeñas”, expresó el dirigente comunitario.

Dijo que entienden que no deben sacrificarse los cerdos porque en esta zona no existe la enfermedad de los cerdos, ya que allí Agricultura tiene un cordón, y no entienden por qué quieren sacrificarlo los cerdos.

“Además creemos que entonces Pedro José Fabelo los está sugestionando, para nosotros le está pagando, para que en vez de a él, sea a los pequeños productores que se les sacrifique los cerdos”, denunció Payano.