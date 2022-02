Quiñones nuevo editor de Cultura y Espectáculos de El Caribe y CDN

El periodista Alfonso Quiñones fue designado editor general de Cultura y Espectáculos de El Caribe y CND.

El anuncio fue hecho por Nelson Rodríguez y Alba Nerys Familia, directores de El Caribe y CDN, respectivamente, quienes resaltaron sus cualidades y experiencia profesional y que la designación forma parte de la estrategia multimedia en implementación.

Quiñones tiene 50 años en los medios, y además de periodista es escritor, poeta y productor de cine, radio y televisión.

Es Master of Arts en Culturología y Licenciado en Historia y Ciencias Sociales en Moscú. En 2018 obtuvo el Premio The Best of Dr de la Revista Mercado al Mejor Editor de Espectáculos y el Premio Epifanio Lantigua de Periodismo Turístico. Ha publicado varios libros.

Su largometraje Dossier de ausencias (Lost Children Of Jarabacoa) ganó premio a la Mejor Producción en el Festival Internacional de Cine de Trieste (Italia), estuvo en la Selección Oficial del Festival de Cine de La Habana y ahora lo estará en el certamen HBO+ del Festival Internacional de Cine de Miami.

Es el creador y fundador de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (ADOPRESCI).

Como periodista y crítico de cine ha cubierto durante 10 años el Festival de Cine de Cannes.

Ha sido jurado del Festival Internacional de Cine de Bogotá, de la Muestra Internacional de Cine de República Dominicana, del Festival Internacional de Cine de Fine Arts, y del Festival de Cine Global Dominicano, así como de los concursos de Fonprocine que convoca DGCine. Produce y conduce el programa de televisión Confabulaciones.