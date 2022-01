Resultados de pruebas PCR que realiza SP gratis tardan 7 días en salir

Si eres de los que madrugó para dirigirte a uno de los centros habilitados por Ministerio de Salud Pública para realizarte una prueba de COVID-19, sin costo alguno, y tuviste la suerte de alcanzar una prueba rápida, entonces puedes saber a tiempo si tienes el virus o no.

Los que en la misma fila no lograron obtener la prueba rápida y por consiguiente les realizan una prueba PCR, no corren con la misma suerte de saber en un lapso adecuado, si portan el virus o no, pues, deben esperar hasta más de siete días para esperar que salgan los resultados.

En un recorrido por los centros de vacunación, toma de muestra y recogida de resultados, los cuales en algunos casos no están en el mismo lugar, periodistas de este medio conversaron con algunos de los ciudadanos que se encontraban a la espera de recibir dichos servicios de salud, cuyos procesos lo califican como “torpe”, “caótico” e “ineficientes”.

Es el caso especial del proceso de toma de muestra y recogida de resultado. Una ciudadana, quien pidió no ser identificada y se encontraba a la espera de los resultados de la prueba PCR que se había realizado el pasado jueves 06 de enero en la carpa ubicada en la tercera estación del teleférico de Santo Domingo, Sabana Perdida y a quien habían indicado debía ir a recogerlos 4 días después en el Área de Salud III, ubicado en la Charles de Gaulle.

Para su sorpresa, los resultados aún no estaban listos en la fecha indicada y lo peor es que debía esperar dos días más para conocer su diagnóstico.

Tener que esperar 7 días conocer los resultados, que es el mismo tiempo que debe estar una persona en cuarentena luego de haber dado positivo antes de reintegrarse al trabajo tal y como estableció recientemente el Ministerio de Salud Pública, es algo que la ciudadana calificó como inaceptable.

Así como ella, había otras personas en el centro del Área III, que se habían realizado la prueba incluso dos días antes, es decir el día 04, y para ellos tampoco estaban listos los resultados.

Resolución 0002-22

El Ministerio de Salud Pública emitió el pasado 07 de enero la resolución la resolución 0002-22 en la que estableció los periodos de aislamiento por contagio de Covid-19.

A través de la misma indico que cuando una persona obtenga un resultado positivo del covid-19, sea asintomático o amerite tratamiento ambulatorio, deberá permanecer siete días calendario en aislamiento y se podrá reintegrar al trabajo sin necesidad de obtener una licencia médica o una prueba negativa.