Revelaron las propiedades incluidas en el testamento de José José, el “Príncipe de la canción”José Joel, quien es producto del segundo matrimonio que tuvo José José con Anel Noreña, habló por primera vez sobre las propiedades que estarían estipuladas en el testamento que el pasado 5 de abril nombró a su madre como heredera universal de los bienes del cantante.

De acuerdo con el también candidato a diputado por el Partido Encuentro Solidario (PES), el documento incluye dos inmuebles ubicados en los Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento, ni su madre ni su familia han comenzado el trámite legal para reclamarlas.

“Tampoco son tantas, hasta donde sabemos es el departamento en Miami, donde cuando se vende la casa grande lo compra mi papá para supuestamente vivir con la señora Sara el resto de sus días y luego la casa que le hizo comprar la niña (Sara Sosa) donde están ahorita todos metidos y atorados con los pagos, porque no hay una orden, que si está endeudada, que si no ha pagado la hipoteca, no sabemos porque no es algo que nos quite el sueño”, detalló José Joel en entrevista con El Universal.

Durante el encuentro con el periódico de circulación nacional, José Joel también reveló cuál es estatus de las regalías por los más de 300 éxitos de su padre y que en 2010 quedaron en poder de la casa disquera Sony Music; luego de que el “Príncipe de la canción” firmó una carta poder en la cual nombró al sello discográfico director legal de sus regalías.

“En el momento en que esta niña (Sara Sosa) se lleva a mi papá a México como se lo llevó, delante de mi hermana, de su casa disquera, de Laurita su representante la misma disquera dice ‘me congelan todo, ni un peso para esta niña’, ni siquiera el para el señor que no está en condiciones ahorita”, recordó José Joel a la publicación.

“La casa disquera, misma con quien mi papá tenía una relación maravillosa se percató de las desfachateces de esta niña, dijo ‘hasta que no se resuelvan’, una vez que dijeron que la heredera universal es la señora Anel le dijeron ‘perfecto, arreglen la documentación necesaria y aquí la estamos esperando’ y en eso estamos, no sabemos si en una semana, un mes, irá mi madre, iremos nosotros a ver cuentas y ya pasaremos a la tercera etapa”.

Sobre la cantidad que su madre podría recibir por las regalías de los éxitos del cantante, una vez que se hagan los trámites correspondientes con la disquera, José Joel confesó que todavía no hay un número certero, aunque quizá no sea tan alta como se piensa.

“No estamos hablando ni de millones de dólares, estamos hablando de una carrera importante discográfica, regalías importantes de intérprete, mi papá no fue compositor de éxitos, cuando tú eres compositor, un Joan Sebastián, un Juan Gabriel y compones 10 éxitos hay un dinero interesante porque es más regalía para ti, pero cuando eres intérprete te llevas un 22 a 25 por ciento de la regalía total”.

“Pero bueno, José José tiene más de 300 éxitos a lo largo de su carrera, entonces sí estamos hablando de algo interesante, aunque no sé decir cuánto”, concluyó José Joel en entrevista con el mismo medio de comunicación.

Además de estas propiedades, se calcula que José José dejó una herencia de un millón y medio de dólares pagados por Televisa por la producción de una serie de su vida.

