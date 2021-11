Senador seguiría vendiendo al Estado

La Dirección General de Contrataciones Públicas considera que el senador Alexis Victoria Yeb estaría valiéndose de testaferros: “vehículos societarios y/o personas simuladas”, para seguir siendo proveedor del Estado y que esa actuación le habría permitido tener, con una sola empresa, contratos por más de 472 millones de pesos.



En un informe remitido al legislador, a petición de él mismo, y al presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, Contrataciones afirma que la razón social Cristalia Dominicana, S.R.L., de la que el senador fue accionista y representante hasta mayo de 2020, desde el 16 de agosto de 2020 a la fecha ha sido beneficiaria de un total de 118 adjudicaciones en 22 unidades de compras diferentes, por un valor total adjudicado de RD$ 472,877,736.60.

Refiere que el senador no figura como accionista ni representante de la razón social y que por eso su registro de proveedor del Estado no se encuentra suspendido, no obstante, ellos como entidad, han iniciado una segunda etapa de verificación y están promoviendo e implementando otros mecanismos paralelos para prevenir violación al régimen de inhabilidades o prohibiciones.

“Cabe destacar que las empresas Dronena, S.A. y Victoria Yeb S.A. resultaron beneficiadas con 14 contratos por un valor total de RD$ 1,720,375.08, luego de su toma de posesión como senador de la República”, afirma la institución.

Llama la atención

Este planteamiento lo hace, tras afirmar que el 23 de noviembre del 2019, el senador, vendió la totalidad de su participación societaria a Alejandro Montoya Tobón, sin embargo se quedó como gerente, administrador y persona autorizada para firmar y no fue hasta el 15 de mayo de 2020 cuando se designa a Moisés florentino Araujo como gerente, en sustitución Victoria.

Registro de proveedor inhabilitado

Contrataciones explicó que el senador Victoria Yeb, quien figura inscrito como persona física y como accionista de las razones sociales Victoria Yeb S.A., Farmacia Santa Cruz, S.R.L. y Grupo Farmacéutico Ama, E.I.R.L. A la fecha actual y tras el análisis de la composición accionaria de cada una de ella, ha procedido a la suspensión de sus registros como proveedores del Estado.