Santo Domingo.- La noche del viernes 5 de noviembre fue definitivamente inolvidable para los seguidores de “La baladista de América”, Myriam Hernández, quienes vivieron una romántica experiencia al cantar junto a la artista un repertorio de 20 canciones.

La sala “Carlos Piantini” del Teatro Nacional, fue la nave utilizada por decenas de fanáticos, para ir junto a la artista “En un viaje a través de la memoria interpretando sus más grandes éxitos”, tal y como indicaba el slogan del tour.

Como fue establecido, el concierto inicio a las 8:30 de la noche, y la cantante arrancó el concierto interpretando “Hasta aquí”, conectando con el público que esperaba con ansias que iniciara el espectáculo.

Con una escenografía de imágenes que llenaron de color el escenario, 8 músicos ubicados en bloques gigantes y separados con sus instrumentos y un vestido de lentejuelas rosadas, pelo suelto y unas botas que hacían juego con el vestido, “La Reina del pop romántico” fue recibida entre aplausos y la ovación del público.

Tres éxitos de la artista dieron inicio a esta noche de gala, entre ellos “Quien Cuidará de mi” y “El hombre que yo amo”, esta última, una de las piezas más esperadas por la audiencia y de las que con más sentimientos se cantó.

“Ay Dios mío qué tema”, gritó una señora con los ojos cerrados, una mano en el pecho y la otra con dirección al escenario.

Myriam Hernández en RD: “Me encantaría vivir acá”

Antes de continuar su repertorio, con lo que sería su cuarta canción, la artista saludó al público de una forma muy especial, dando las gracias por el cariño y apoyo que han dado los dominicanos a ella y toda su carrera musical. Aprovechó para revelar que le fascina el país y de hecho, le gustaría vivir en él.

“Qué maravillosa noche, volver a República Dominicana, un país que amo sinceramente, me trata con tanto cariño desde que comenzó mi carrera hasta ahora con un apoyo incondicional, un respeto, que realmente me siento como en mi casa. Hace poquito subí un video y dije yo ´me encantaría vivir acá´, de verdad que me fascina”, fueron las primeras palabras de la intérprete de “Huele a peligro”.

Lo que nos enseñó la pandemia

Durante el desarrollo del concierto, Hernández valoró el hecho de poder volver a los escenarios tras casi dos años lleno de restricciones por la pandemia del coronavirus, enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas en todo el mundo.

“Hoy es uno de los mejores días que hemos vivido, estar cantando sobre un escenario después de todo lo que pasamos en el mundo, volver a verlos, a escucharlos, escuchar sus coros, realmente es una emoción infinita”, dijo la artista.

Tras estas palabras continuo el mensaje hablando de los aprendizajes que nos dejó la pandemia, señalando que “las cosas más importantes en la vida son la salud y el amor”; reflexión que completó con la canción “La Fuerza del Amor”, momento que se volvió aún más emotivo cuando los integrantes de la banda se unieron en el escenario a cantar en una sola voz, a capella y en compañía de las palmas del público.

La picardía en Myriam

Aparte del romanticismo en el escenario, también hubo un poco de picardía en las interpretaciones de la cantante, quien al presentar el disco “Te pareces tanto a él” hizo un gesto con la mirada y mostró una sonrisa pícara, que dejo mucho a la imaginación del público, al agregarle la siguiente frase: “Lo peor es cuando conoces a alguien y se parece al otro”.

A capella o acompañada de la radiante banda, la cantante dio un buen espectáculo a sus seguidores de distintas edades y género, en su mayoría mujeres, desde la más joven a la más adulta, se pusieron sus mejores trajes de gala para deleitarse en vivo con “Sinergia”.

Con una despedida especial y agraciando algunos fanáticos, Myriam dijo adiós al público tirando besos y rosas blancas, desde el escenario a todas partes del escenario.

De igual forma despidió la audiencia a su estrella, entre aplausos, gritos y un “Te amo Myriam”, de un hombre, correspondido por la artista con un” yo también los amo”, culminó el concierto.