Someterán militares Fuerza Aérea por rapto y torturas dirigente popular

Moca.-En el rapto y tortura del dirigente popular del municipio Licey al Medio y Canca la Reina actuaron 45 militares del A2 de la Fuerza Aérea de Puerto Plata, quienes tras propinarle varios golpes con palos, amenazaban con ejecutarlo y enterrarlo en el malecón de Puerto Plata.

Carlos Durán, de 27 años, integrante del Frente Amplio de Lucha Juvenil (Falju), mostró los golpes propinados en uno de sus hombros, el costado y las piernas fruto de las torturas del contingente militar.

Tanto Durán como Abel Rodríguez, coordinador del Comité Unidos para Vencer (CUPAVE) y presidente del Consejo para el Desarrollo de Licey, dijeron que someterán ante la fiscalía de Santiago a las autoridades de la Fuerza Aérea.

Las víctimas responsabilizan al departamento A2 de dicho organismo en Puerto Plata que dirige el general Manuel Abad García.

Además piden al fiscal Leuri Ureña a que explique quiénes fueron los que llevaron al dirigente popular tras ser raptado y torturado, debido a que desconocen la identidad de todos los que participaron.

Rodríguez asegura que este tipo de acciones de rapto y tortura son actos propios de dictaduras militares de la década de los 70 en Latinoamérica.

“Eran como 45 militares en nueve camionetas. Me montaban de camioneta en camioneta. Se pararon en Tamboril y allí me metieron a un punto y me golpearon con palos como si yo fuera un animal, luego en Gurabo y luego en Puerto Plata, y me decían mientras me golpeaban que le dijera dónde estaban las armas de alto calibre, porque de lo contrario me iban a ejecutar”, apuntó Durán.

Dijo que estaba entregado a que lo mataran debido a que desconocía de la acusación que se le hacía.

Durán fue raptado cuando llegaba a su lugar de trabajo, ubicado frente al parque municipal de Licey.

Una comisión integrada por el funcionario municipal, junto a Abel Rodríguez y el coronel Landeta, de la Policía Nacional en el Comando Cibao Central lograron que le entregaran al dirigente popular en el cuartel policial de Puerto Plata, que desconocía de las razones de la detención. Durán dijo que gracias a un fiscal y agentes del Dicrim logró que no lo mataran.