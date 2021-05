Suspenden a El Pachá de Alofoke; denuncia conspiración en su contra

"Si Alofoke no me mete de nuevo a su programa, yo no voy a esperar que me den el Soberano, me voy a desnudar en pelotas frente al edificio de Alofoke”, amenazó

Santo Domingo..- El comunicador Frederick Martínez mejor conocido como “El Pacha”, agradeció el respaldo del empresario Santiago Matías en momento controversial de su carrera de más de 40 años.

Martínez cuestionó que dentro de Alofoke Radio Show algunos comunicadores no quieren reconocer su trayectoria y quieren hacerlo saltar del espacio más codiciado de la comunicación nacional.

El Pacha recientemente se ha pronunciado a favor de Santiago Matías hasta el punto de decir que le debe su carrera en su nuevo comienzo como influencer en las redes sociales.

El comunicador también lamentó las diferencias con algunos comunicadores que forman parte del programa, pero que reconoce sus talentos y los respetas aunque ellos no quieren respetarlo.

Martínez calificó de mal entendido el pronunciamiento de Santiago Matías, cuando le ordenó que saliera de la cabina, donde expresó que sale con la frente muy en alto , porque valora su trabajo y respeta a Matías y el popular espacio al que considera como la plataforma digital número uno del país.

“Santiago Matías injustamente se dejó llevar y me sacó. Yo mantengo mi posición de que La Perversa y Yomel El Meloso deben continuar, sí, deben recapitular su relación y buscar ayuda, pero el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo que calla, sin recibir nada a cambio”, dijo Martínez en Al Día TV Más.

El comunicador piensa que Santiago Matías se dejó llevar del entorno y que hay personas ahí adentro que no lo quieren, que hay un plan maquiavélico para hacerle saltar de Alofoke Radio Show.

“Si Alofoke no me mete de nuevo a su programa, yo no voy a esperar que me den el Soberano, me voy a desnudar en pelotas frente al edificio de Alofoke”, amenazó.

Consideró que el talento se impone que hay un plan maquiavélico comandado por el Chico Sandy, por Dj Topo, a quien consideraba su amigo y por el El Dotol Nastra.