Un lago se vuelve turquesa por la abundancia de sustancias tóxicas en Turquía

La agencia Reuters publicó el pasado sábado imágenes de un lago cerca de la ciudad de Yatagan, en el suroeste de Turquía.

A pesar de su belleza, no atrae a turistas ni es empleado como lugar de recreo por los habitantes locales. El hermoso color turquesa de sus aguas es resultado de una fusión de materiales altamente tóxicos como selenio, boro, níquel, cobre y zinc.

‘Its beauty is coming from its toxic structure’: Local villagers and environmentalists are worried about this lake in Turkey's southwestern coal-mining town of Yatagan pic.twitter.com/kIdfQ4CkLF

— Reuters (@Reuters) March 20, 2021