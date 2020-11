Un niño de ocho años monta un negocio en California para conseguir que su familia tenga casa

Aaron Moreno, un niño de 8 años que vive en California, creó su propio negocio para ayudar a su familia a superar la difícil situación financiera que está atravesando. Cuando Berenice Pacheco, una madre soltera, perdió el trabajo en marzo a consecuencia de la pandemia, tuvo que mudarse con sus tres hijos pequeños a un cobertizo en el este de Los Ángeles.

Entonces, al pequeño Aaron se le ocurrió la idea de comenzar a vender plantas en macetas en un negocio que bautizó como Aaron's Garden, es decir, el jardín de Aaron. En marzo, compró ocho suculentas con 12 dólares que le había dado su madre. Luego puso una mesa fuera del cobertizo exponiendo su mercancía, y consiguió ganar 16 dólares vendiendo todas las plantas. El dinero ganado lo invirtió en más plantas, y la gente siguió comprándolas, e incluso a menudo le dieron propinas.

Ahora Aaron tiene unos cientos de dólares ahorrados y también ha ganado popularidad en Internet, donde ha conseguido más de 25.400 seguidores en Instagram. Muchas personas han donado a una campaña de GoFundMe iniciada por un amigo de la familia para apoyar a Aaron's Garden, y ya se ha logrado recaudar unos 40.000 dólares.

Con el dinero obtenido la familia también pudo comprar un automóvil y muebles para su nuevo hogar. Pacheco dijo que también pudo traer de México a su hija, que estaba viviendo con sus abuelos debido a problemas financieros.

"Nunca pensé que íbamos a lograrlo y a llegar tan lejos (...) no podíamos creer que tuviéramos una casa. Lo admiro por todo lo que ha logrado y que yo no he hecho como madre", dijo Pacheco, citada por la cadena ABC7.