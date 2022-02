Viudo de la camarógrafo muerta accidentalmente por Alec Baldwin: "¿De verás cree que debemos sentirnos mal por Ud?"

“Cada fiesta, sea Navidad, Año Nuevo, nuestro aniversario, mi cumpleaños, el Día de San Valentín, quiero decir, cada festividad es difícil sin ella”, expresó al programa "Today" Matt Hutchins, viudo de la joven directora de fotografía muerta mientras realizaban un rodaje de una escena del filme "Rust" (que seguramente quedará incompleto) y quien presentó una demanda por homicidio culposo la semana pasada contra los productores de la película y el director y actor Alec Baldwin por la muerte de su esposa Halyna Hutchins.

En una entrevista con la periodista Hoda Kotb, de NBC News, Hutchins describió una llamada telefónica temprana con Baldwin poco después de la muerte de Halyna Hutchins. “Tengo ganas de entender ese momento en el que tienes que recordar el shock en el que estábamos”, dijo. “Hablé con el Sr. Baldwin y solo estaba buscando una forma de atravesar la tormenta. Hubo muchas emociones, seguro, en ambos lados”.

Hutchins dijo que más tarde, después de ver la emotiva entrevista de Baldwin en ABC News, sus sentimientos cambiaron. “Al verlo, me sentí tan enojado de verlo hablar públicamente sobre su muerte de una manera tan detallada y luego no aceptar ninguna responsabilidad después de que él simplemente describió haberla matado… Escucharlo culpar a Halyna en la entrevista y transferir la responsabilidad a otros y verlo llorar al respecto, siento que, ¿realmente se supone que debemos sentirnos mal por usted, Sr. Baldwin?", preguntó.

Tras presentar una demanda por homicidio culposo la semana pasada contra los productores de Rust y Alec Baldwin el esposo de Halyna Hutchins, quien por cierto era ucraniana, le dijo a Hoda Kotb que estaba "muy enojado" con el actor por su entrevista con ABC News, y encontró absurdo que se considere "no responsable" de la muerte de la directora de fotografía.

Incluso tras la demanda por homicidio culposo de Matt Hutchins y otras demandas ya presentadas, nadie ha sido arrestado o acusado por el disparo fatal aún, mientras la policía continúa investigando lo que realmente ocurrió.

Halyna Hutchins fue asesinada por una bala real disparada por Baldwin el 21 de octubre de 2021 en el set de Rust en Bonanza Creek Ranch cerca de Santa Fe, Nuevo México. “No apreté el gatillo”, dijo Baldwin a George Stephanopoulos de ABC News en una entrevista el 2 de diciembre. El propio actor le dijo a Stephanopoulos: “Gente que está al tanto, incluso dentro del estado, me ha dicho que es muy poco probable que me acusen de algo penal”.

Serguei Svetnoy, electricista del crew, estaba hombro con hombro con Halyna cuando esta recibió el disparo. “Sí, estaba hombro a hombro con Halyna durante este disparo fatal que le quitó la vida e hirió al director Joel Souza. La sostuve en mis brazos mientras se estaba muriendo. Su sangre la tenía en mis manos", dijo en un post a través de redes.

From Serge Svetnoy via crewstoriesIG on Instagram pic.twitter.com/v8pGedxpwz — Paul Scheer (@paulscheer) October 24, 2021

“Ha sido culpa de la negligencia y la falta de profesionalismo. La negligencia de la persona que se suponía que debía revisar el arma en el sitio no hizo esto; la persona que tuvo que anunciar que el arma cargada estaba en el sitio no lo hizo; la persona que debería haber revisado esta arma antes de traerla al set no lo hizo. (...) No hay forma de que una mujer de veinticuatro años pueda ser una profesional con armería”, expresó Svetnoy, quien es de ascendencia rusa, refiriéndose a Hannah Gutiérrez Reed, armera de la producción.

Protocolos

Matt Hutchins dijo también a Hoda que "la seguridad de las armas no era el único problema en ese plató. Hubo una serie de estándares de la industria que no se practicaron y hay múltiples partes responsables”.

Horas después la oficina de relaciones públicas de la película "Rust" defendió en un comunicado que "cualquier afirmación de que Alec fue imprudente es completamente falsa" y señaló a otros que creen que son responsables de la muerte de Halyna Hutchins.

"Él (Baldwin), Halyna y el resto de la tripulación se basaron en la declaración de los dos profesionales responsables de revisar el arma de que era un 'arma fría', lo que significa que no hay posibilidad de una descarga, en blanco o de otra manera".

"Este protocolo ha funcionado en miles de películas, con millones de descargas, ya que nunca antes ha habido un incidente en un plató en el que una bala haya dañado a alguien", concluyó el equipo de comentarios de Rust, "los actores deberían poder confiar en los armeros". y profesionales del departamento de utilería, así como asistentes de dirección, en lugar de decidir por sí mismos cuándo es seguro usar un arma”.

Más específicamente, el asistente de dirección de la película, Dave Halls, le dijo a Baldwin que la pistola de utilería que le entregaron era una "pistola fría". Mientras tanto, la armera de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, quien según la demanda del 15 de febrero de Hutchins ni siquiera estuvo presente entre el equipo que filmó la escena en una iglesia en Bonanza Creek Ranch, presentó una queja a principios de enero contra la película y el proveedor de municiones Seth Kenney, argumentando que suministró a la producción balas ficticias y reales.

En la tragedia de Rust también resultó herido el director de la producción, Joel Souza, quien recibió un disparo en el hombro.

A Halyna Hutchins también le sobrevive su hijo de 9 años, Andros.