Voz de Ricardo Nieves en medios tradicionales se acerca a su fin

La voz y la experiencia del periodista Ricardo Nieves se retira de los medios tradicionales de información del país, así lo informó el pasado miércoles el comunicador durante su programa “El café con Nieves” que se transmite por su canal de YouTube.

Con más de dos décadas en los medios de comunicación, Nieves anunció su retiro para dedicarse a los trabajos de consultoría y asesoría de las universidad. Ejercicio que entendió no sería compatible, por la demanda de tiempo, con el periodismo.

“No es ningún problema, no es presión, no es gobierno, no es nada, al contrario, yo me he sentido en los medios tradicionales con toda la libertad del mundo”, explicó.

Entre sus prioridades citó la conclusión de libros, su rol de docente, la lectura y “guardar energía para atender a los nietos”.

“Lo que ocurre es que se mezclan tres factores que me obligan a decidir, uno es un nuevo trabajo de consultoría y asesoría de una universidad, incluso con vínculo internacional y no voy a tener tiempo; segundo, me siento cansado, ustedes ven que esto es fácil, pero esto no es muy estresante y el otro es un asunto personal que luego diré pero no es ningún problema”, dijo.