Waldo recomienda retomar la docencia de manera virtual

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, exhortó al Gobierno a implementar nuevamente la docencia virtual en los centros educativos donde se está detectando un alto número de casos de covid-19.

El gremialista dijo que una de las consecuencias del nuevo repunte de contagios de la enfermedad fue el regreso a las aulas, debido a la incapacidad que tienen los planteles para mantener el distanciamiento social.

Asimismo, señaló el descuido de las medidas sanitarias, como otro causante del rebrote de casos positivos de la patología.

“Se soltó la población en banda, se quitó el toque de queda, no se está vacunando a los niños, la gente no está usando mascarillas, no hay distanciamiento (…), un desorden”, expresó el galeno.

A través del boletín epidemiológico, el Ministerio de Salud Pública (MSP) registró este jueves 1,102 casos nuevos y seis muertes de coronavirus.

Fue la primera vez desde el primero de julio que la entidad reportó más de mil contagios de la enfermedad infectocontagiosa.

Para esa fecha, la institución notificó 1,368 infectados luego de realizar 7 mil 459 pruebas para identificar el virus.

De continuar el aumento en la tasa de contagio, el facultativo llamó a las autoridades a retomar la disposición que restringe la libre circulación.

Asimismo, instó al Ejecutivo a comenzar a aplicar la vacuna contra el covid-19 en los niños de cinco a 11 años, ya que Chile, Cuba, Argentina y otros países lo están haciendo.

Mediante el informe, el ente gubernamental también detalló que la positividad diaria se ubica en 19.12 por ciento y la de las últimas cuatro semanas en 11.90.

Declaró que la ocupación de camas en las salas de hospitalización está en 30 por ciento, con 672 utilizadas de las 2 mil 266 disponibles.

Asimismo, subrayó que la capacidad de camas en las unidades de Cuidados Intensivos se sitúa en un 43 por ciento, con 254 ocupadas de los 587 habilitadas.

Hasta el momento el retorno a los salones de clases ha enfermado con la condición de salud a 103 maestros y 67 estudiantes.

Sin embargo, el titular de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), Ronald Skewes, aseguró que los recintos escolares siguen siendo un lugar seguro para los alumnos.

El especialista indicó que la positividad acumulada en los mismos está por debajo del dos por ciento.