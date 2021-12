La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, aseguró este lunes, que el órgano persecutor "no entra en discusiones políticas" y que el que quiera discutir con los fiscales debe "buscar buenos abogados".

Las declaraciones de Reynoso se dan tras ser preguntada sobre lo dicho por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que catalogó de “tendenciosa e irresponsable” la mención del expresidente Danilo Medina en el expediente del caso Pulpo, del cual su hermano Alexis Medina es el principal imputado.

Sobre si citarían al exmandatario Medina para ser interrogado, la procuradora adjunta afirmó que "todo el que tenga responsabilidad penal, que el Ministerio Público tenga evidencia será objeto de un proceso que culminará de acuerdo a las pruebas a donde tenga que terminar, y eso no excluye a nadie, absolutamente a nadie".

Reynoso también dijo sobre la rueda de prensa que dio el partido morado la tarde de ayer, que "usar chicle políticos" no es referirse a la acusación del caso Pulpo, el cual, agregó, está "blindada".

"No creo que se pueda decir que hayan dicho nada sobre la acusación, y en modo alguno, este Ministerio Público, que dirige la magistrada Miriam Germán Brito, no entra en discusiones políticas, el que quiera discusiones políticas que busque políticos y discuta con políticos, el que quiera discutir con el Ministerio Público que busque buenos abogados porque nuestra acusación está blindada, nada de lo que se dijo ahí se dijo sin tener pruebas", sostuvo.

"Entonces, como no se han referido a la acusación, porque no la han leído, no la han visto, no la han hojeado, entonces la cuestiones políticas que la respondan los políticos, y como no se ha dicho nada de la acusación, de los hechos gravísimos que nosotros tenemos probado, como la nada se responde con nada, nosotros no tenemos nada que decir", enfatizó antes las preguntas de la prensa.

El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, quien se expresó en nombre del partido, dijo que que esta “solo tiene como finalidad desacreditar a Danilo Medina como figura política y, en consecuencia, desacreditar al partido morado como principal partido de oposición”.