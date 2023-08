Email it

Punta Cana es el polo turístico más importante de la República Dominicana y el Caribe y es aquí donde se está realizando el proyecto inmobiliario The Residences at The St. Regis Cap Cana, el cual ha alcanzado el 50% de su ventas y se estará entregando durante el primer trimestre del 2024.

Estas residencias que son catalogadas cinco estrellas se encuentran ubicadas justo al sur de Punta Cana en el extremo este de la República Dominicana. The St. Regis Cap Cana cuenta con una inversión de 1.9 billones de dólares, lo que muestra a Punta Cana como uno de los destinos turísticos más rentables para invertir.

Golfista español Miguel Angél Jiménez

Entre los compradores de estas estancias lujosas se destaca el golfista español Miguel Angél Jiménez, quien declaró que esa residencia se convertirá en un refugio ideal para pasar temporadas, debido a que la gente de la República Dominicana, su buen clima y sus campos de golf han hecho de este país su segundo hogar.

Se recuerda que Jiménez ganó cuatro Ryder Cup, así como más de veinte títulos del circuito profesional de golf y en la actualidad forma parte del circuito Champions en Estados Unidos.

El inicio de la construcción de las residencias The St. Regis Cap Cana en el 2020 ha venido confirmando que Punta Cana es el destino turístico más estable y de más rápido crecimiento del Caribe.

Descripción de las residencias The St. Regis Cap Cana

Este proyecto producirá más de 400 empleos en el país. El mismo incluye dos torre de 200 habitaciones que corresponderá al hotel y 47 residencias lujosas frente al mar y otras 15 están mirando el campo de golf, tendrán de una a cuatro habitaciones.

De igual manera, este ambicioso proyecto cuenta con dos Penthouses uno de ellos está valorado en $18.5 y el otro en 25 millones de dólares, este último es el más grande con 20.742 pies cuadrados y un total de siete habitaciones.

Entre los principales atractivos que posee The Residences at The St Regis Cap Cana están: el campo de golf, Campo de golf Punta Espada, un campo exclusivo de Jack Nicklaus y calificado como el mejor campo de golf número uno en el Caribe y México por Golf Digest.

A estos se les agrega el acceso a siete piscinas, siete restaurantes de diferentes conceptos, un spa con 10 salas de masajes, un gimnasio, entre otros atractivos.

Además, el chef internacional Diego Muñoz, mejor conocido como, el «chef nómada” quien lidera Astrid & Gaston, quien es experto en los platos canadiense, estadounidense, Peruana, de Países Vascos, Australia, Cataluña, entre otros.

Chef Diego Muñoz trabajará en St. Regis Cap Cana

El chef nómada liderará la cocina de St. Regis Cap Cana ofreciendo exquisitos productos de mar, espectaculares cortes de carne, campo y huerta hechos en cocina de fuego como principal medio de transformación, brindando así una muestra de elegancia y sabor en cada plato.

El Residences at The St Regis Cap Cana es construido por los equipos de Campagna Ricart & Associates y Pioneer Investment Funds y los grupos comerciales Waypoint Resort Real Estate y Campagna Ricart. Los diseños de esta construcción la encabezó por AC por Chapi Chapo Design & AG Interiors