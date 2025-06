Santo Domingo, D.N. – La reconocida franquicia dominicana de bares y restaurantes 4Jack’s Bistro continúa su expansión en la ciudad con la apertura de un nuevo local en la avenida Gustavo Mejía Ricart #161, en el sector Julieta Morales.

Con esta inauguración, la cadena suma tres sucursales en Santo Domingo: Sambil, Galería 360 y ahora Julieta, además de planes en curso para establecerse próximamente en Santo Domingo Este.

Fundado en 2013, 4Jack’s se ha consolidado como un espacio que fusiona buena gastronomía, entretenimiento y ambiente relajado.

“Desde nuestros inicios apostamos por ofrecer una experiencia distinta, con una programación que convierte cada día en una excusa para salir, compartir y disfrutar”, expresó Joel Javier Villalona, CEO de la marca, durante el evento de apertura.

La nueva sede operará de lunes a sábado de 12:00 p.m. a 12:00 a.m., y los domingos desde las 9:00 a.m., incorporando una variada propuesta que incluye brunch dominicales, almuerzos ejecutivos, happy hours, after works, música en vivo, karaokes y eventos temáticos.

Villalona destacó que la filosofía de la marca se basa en la innovación constante y la mejora continua, buscando siempre ofrecer momentos memorables a sus clientes.

Durante la velada de apertura, los asistentes disfrutaron de un exclusivo brindis, así como una degustación especial de los platos más representativos del menú de 4Jack’s, todo en un ambiente vibrante y acogedor.

Para conocer más sobre sus eventos y novedades, los interesados pueden seguir la cuenta oficial en Instagram: @4jacksrd.