Arcángel es dado de alta tras una semana hospitalizado

Después de una semana de estar internado en el hospital AdventHealth Celebration, en Orlando, Arcángel finalmente ha sido dado de alta. El artista urbano, conocido por su carrera en el reggaetón, fue hospitalizado debido a complicaciones cardíacas. Su estado de salud había generado preocupación, pero tras varios días de tratamiento y vigilancia médica, el cantante ya está en proceso de recuperación.

Desde su pre infarto en 2019, la salud de Arcángel ha sido un tema que sigue de cerca tanto a sus fanáticos como a sus familiares. Esta nueva hospitalización fue un recordatorio de lo importante que es el seguimiento médico en casos de problemas cardíacos.

Tras la efectividad de los esfuerzos médicos, ahora el cantante se encuentra en su hogar, recuperándose bajo las indicaciones de sus médicos.

Un respiro para los seguidores de Arcángel tras recuperación

La noticia de su salida del hospital trae alivio a los miles de fanáticos que expresaron su preocupación a través de redes sociales durante la semana que estuvo internado.

Aunque aún se desconocen detalles sobre su tratamiento, la noticia de que Arcángel se encuentra en recuperación ha sido recibida positivamente por sus seguidores y por la comunidad artística.

“Mi corazón es más de ustedes que mío. Por eso no me puedo ir ahora. Aunque será cuando Dios quiera y yo estaré aquí para cuando él decida, mientras tanto sigo aquí de pie y con vida, soporten a Arcángel mientras yo viva, yo represento a los que no tienen salida, por eso el bajo mundo a mí me inspira”, escribió en Instagram en septiembre de 2019 para informar sobre su estado de salud.

Mientras tanto, por el reciente acontecimiento, aún no se pronuncia.

No es la primera vez que Arcángel es hospitalizado

En 2020, reveló vía Instagram que estaba sufriendo una enfermedad cardíaca. También mencionó que los doctores habían detectado una mancha en su cerebro. “Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro”, explicó en ese entonces.

Cuando comenzó a sentir los síntomas, pudo acercarse al hospital más cercano, donde le dieron el cuidado necesario y fue estabilizado.