Niños y adultos exponen obras propias como parte del fin de curso de la escuela de artes plásticas del centro

Es de suma importancia encontrar vías que permitan a las personas expresarse a través de las artes visuales, porque entre otras cosas, les permite desarrollar la fantasía, ocupar el tiempo libre, y activar mecanismos de creatividad que luego pueden expresarse en otras formas de la vida cotidiana.



Niños y adultos de la escuela de pintura del Centro Cultural Mirador realizaron la exposición de fin de curso.



Los profesores Mirna Ledesma y Esteban Lachapelle -de la Escuela Nacional de Artes Visuales- fueron los encargados de guiarlos hasta este momento en que las paredes del centro se engalan con sus obras.



Los niños de las comunidades de Honduras, Ensanche La Paz y Matahambre, que han tenido el interés y la oportunidad de asistir a estos cursos, recibieron con felicidad evidente los certificados de participación.



Asistieron, entre otros, además de familiares y profesores. los directivos del Centro Cultural Mirador, doña Purísima de León y el Sr. Juan Guerra, a cuya generosidad deben agradecer también lo aprendido.

Este ejemplo de mecenazgo es una referencia de lo que se puede hacer, a pesar de una ley empantanada, que no acaba de girar el swich para que arranque el motor.



Desenfado/memoria



Como parte de su programa artístico de Navidad y cierre de sus actividades culturales correspondientes a la celebración del décimo aniversario de su fundación, el Centro Cultural Mirador inaugurará el próximo 23 de noviembre -dentro de una semana- a las 7:00 de la noche, la sugestiva exposición individual “Desenfado/memoria”.



Se trata de una muestra individual, compuesta por una veintena de obras, del reconocido artista chavonero Argenis Lebrón.



La exposición es curada por el crítico de arte Abil Peralta Agüero. Y tiene como curadora asociada a la museóloga y crítica de arte Josefina Pichardo.



El artista es ampliamente conocido en el ámbito de las artes visuales por sus cercanos vínculos con la comunidad social y cultural de La Romana, Altos de Chavón y Casa de Campo, que lo distinguen y reconocen como un activo cultural de esos territorios.



La muestra la integran variados formatos. Creaciones en óleo y acrílico sobre tela y unos diez dibujos representan los dominios técnicos, el rigor y la disciplina de su trabajo.



Su obra se caracteriza por un dominio virtuoso del dibujo y su línea segura y fresca no omite detalles. Por ello lo figurativo en el trazo de Argenis Lebrón es consustancial a su pensamiento y a su modo de ver la vida, sin miedo a los colores. Y sin temor a lo reflexivo, muchas veces dado a través de lo abstracto que fusiona mágicamente al discurso de su obra.



El artista forma parte del Programa Artistas en Residencia de Altos de Chavón, donde se formó académicamente y se tituló en Bellas Artes, Ilustración y Diseño, con estudios y grados superiores en la academia norteamericana Parson School of Desing in New York, en el 2000.



La nueva colección de pinturas y dibujos ocuparán las tres salas del Centro Mirador.

Argenis da los toques finales a una de sus obras. Mirna Ledesma, Esteban Lachapelle y Purísima de León en el fin de curso. Una niña le enseña a su familia lo aprendido en el curso.

Unos pocos datos sobre el artista

El artista expositor nació en San Cristóbal en 1985 y, desde niño, según cuenta, recibió el temprano estímulo de su familia para que se formara en el conocimiento de las artes; también contó posteriormente con el aliento necesario de los destacados pintores sancristobalenses José Pelletier y Fermín Ceballos, para continuar con su pasión e interés profesional por las artes plásticas, factor clave, según dice, que lo motivó a matricularse en la Escuela Nacional de Artes Visuales ENAV, en la que se graduó en el 2006.



El Centro Cultural Mirador está situado en la Ave. Mirador No.1.