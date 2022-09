Email it

La actriz dominicana Camila Issa continúa dando pasos importantes en su carrera, participando en grandes producciones de corte internacional. En esta ocasión con el estreno de “Are You Afraid of The Dark?”, una producción de Nickelodeon en la que interpreta dos personajes.

Dirigida por Dean Israelite, la tercera temporada de este remake del show de los años 90 cuenta con cuatro episodios, uno de ellos dedicado a “Woman in White”, el fantasma y Lucía, la persona, ambas encarnadas por Camila.

“Estoy extremadamente satisfecha, agradecida y feliz. Es emocionante ser parte de una cadena como Nickelodeon, un sueño hecho realidad. Recuerdo las tardes cuando niña, viendo Nickelodeon y pensar que ahora estoy en un programa ahí se siente surreal. Es un proyecto enriquecedor, con personas espectaculares, en un canal de mis sueños. ¿Qué más se puede pedir?”, destaca la actriz.

Sobre sus personajes, resalta que son las dos caras de la moneda, pues Lucía, la versión inicial, es una joven fuerte, independiente y honesta, mientras que Woman in White, el fantasma que tiene 350 años atascado en un espejo, es básicamente un monstruo, sin ninguna de las cualidades buenas de Lucía.

“Ha sido algo muy nuevo desde la profunda complejidad del maquillaje, que tomaba más de tres horas aplicar cada vez que iba a grabar. Creo que ha sido un gran trabajo de todos y, en este sentido del equipo de maquillaje, pelo, vestuario y dirección lo que hizo que el proceso fuera mucho más sencillo y placentero”, agrega.

Filmada en Juan Dolio y La Romana, producida por Ace Entertainment y disponible en Nickelodeon y Paramount+, “Are You Afraid of The Dark?” cuenta con JT Billings como showrunner y la participación de actores internacionales como Telci Huynh, Chance Hurtsfield, Dior Goodjohn, Luca Padovan, Conor Sherry, Julian Curtis, y los dominicanos Paula Ferry, Jason Cao, Zoe Martin LaChapell, Johnny Morales y Sofía Reyes.

Cabe destacar que Camila Issa llegó a las pantallas de cine este año con su protagónico en “La Boya”, del director dominicano David Maler. Además, forma parte de una serie internacional por estrenar sobre las hermanas Mirabal y en la cual encarna a María Teresa, y protagoniza el cortometraje dominicano “La última cena”, exhibido este mes en el Festival Caribbean Tales de Toronto.