Se trata del segundo certámen en importancia del Festival de Cannes que tendrá lugar del 16 al 27 de mayo en la Riviera franccesa.



En muchas ocasiones sucede que las películas del segundo concurso en rango dentro del festival de cine más importante del mundo, son mejores que las de la Selección Oficial.



Lo que no se pone en duda es que muchos de los que han ganado Un Certain Regard luego regresan al festival con películas que compiten en la Selección Oficial.



Si algo caracteriza a la segunda selección de este año es la cantidad de filmes óperas primas. Exactamente la mitad, el 50%, si no contamos la película de apertura que está fuera de concurso y se titula Le Regne animal, del francés Thomas Cailley, quien en 2014 presentó en la Quincena de Realizadores el filme Love at the First Fight, ganadora del premio FIPRESCI y de otros dos premios menores.



Entrando en contenido de las 16 películas está Los delincuentes del argentino Rodrigo Moreno, que cuenta lo que planean dos empleados bancarios en Buenos Aires de tratar de robar, en la sucursal en donde trabajan, el equivalente a todos los sueldos que ganarían hasta jubilarse.



Iberoamérica también está representada por el chileno Felipe Galvez y su primer filme Los colonos, coproducido con Argentina, UK, Taiwan, Francia, Dinamarca, Suecia y Alemania.



Entre los filmes que compiten está la ópera prima How to have sex, de Molly Manning Walker. El drama se centra en los jóvenes británicos que quieren tener sus primeras experiencias sexuales durante unas vacaciones en un club en España.



Por primera vez Sudán compite en el Festival de Cannes. Goodbye Julia, de Mohammed Kordofani cuenta la historia de dos mujeres que representan la complicada relación y las diferencias entre las comunidades del norte y sur de Sudán. Tiene lugar en Jartum durante los últimos años de Sudán como país unido, poco antes de la separación de Sudán del Sur en 2011.



Otra ópera prima es Omen, un largometraje del congolés Baloji Tshiani, protagonizado por Marc Zinga y Lucie Debay. Ambientada en el África fantástica sigue a cuatro personajes considerados brujos y hechiceros, entre ellos Koffi, quien regresa a su pueblo con su esposa y se enfrenta a los prejuicios de su familia.



De Mongolia llega la ópera prima de Zoljargal Purevdash titulada If only I could hibernate, ambientada en Ulaanbaatar, donde un joven pobre de 15 años está decidido a ganar un concurso de ciencias para obtener una beca. Cuando su madre analfabeta encuentra trabajo en el campo, lo deja a él y a sus hermanos menores para enfrentar solos un duro invierno y él necesita encontrar un trabajo para cuidarlos a todos.



Versos terrestres, de Ali Asgari (esta es su tercera película) y Alireza Khatami (debutante) es un drama iraní.



La joven francesa Delphine Delonet compite con Nada que perder. Una joven trabajadora que ha perdido la custodia de su hijo lucha por recuperarlo.



Y por último Les Meutes (Los paquetes), del francés Kamal Lazraq. Padre e hijo cometen delitos menores para la mafia; algo sale mal y hay que deshacerse de dos cuerpos.

Otras películas de Un Certain Regard

La directora marroquí Asmae El Moudir presenta La madre de todas las mentiras; Simple comme Sylvain, lleva la joven actriz canadiense Monica Chokri; Crowrã, de el portugués João Salaviza y su esposa la brasileña Renée Nader Messora (repiten en Un Certain Regard, estuvieron en 2019); del singapurés Anthony Chen, The Breaking Ice; Rosalie, de la francesa Stéphanie Di Giusto; The New Boy, de Warwick Thornton (con Cate Blanchett) y Hopeless, del surcoreano Kim Chang-hoon.