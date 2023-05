Nuevos detalles se dan a conocer sobre la 76 edición del festival de cine más importante del mundo, que tendrá lugar en la costa sur de Francia del 16 al 27 de este mes.



El comité organizador del Festival de Cannes, encabezado por Thierry Fremaux como delegado, dio a conocer que el actor norteamericano Michael Douglas será homenajeado en la 76 edición, con una Palma de Oro Honorífica.



El reconocimiento se lo otorgó anteriormente a Forest Whitaker, Agnès Varda, Jean-Pierre Léaud, Jodie Foster o Manoel de Oliveira.



La Palme d’or d’honneur será recibida en esta 76º edición, en reconocimiento a la brillante carrera de Michael Douglas, así como a su compromiso con el cine.



El Festival de Cannes le rendirá homenaje durante la Ceremonia de Apertura retransmitida en directo por France 2 e internacionalmente por Brut, el martes 16 de mayo.



Al darse a conocer la buena nueva, el ganador del Oscar al Mejor Actor en 1987 y esposo de Catherine Zeta-Jones, con quien seguramente asistirá al festival, ha enviado un comunicado donde declara: “Siempre es un soplo de aire fresco estar en Cannes, que durante mucho tiempo ha proporcionado una plataforma maravillosa para creadores audaces, audacias artísticas y excelencia en la narración. Desde mi primera vez aquí en 1979 para The China Syndrome hasta mi más reciente estreno de Behind the Candelabra en 2013, el Festival siempre me ha recordado que la magia del cine no está solo en lo que vemos en pantalla, sino en su capacidad para impactar a la gente a nuestro alrededor. el mundo. Después de más de 50 años en el negocio, es un honor regresar a la Croisette para inaugurar el Festival y abrazar nuestro lenguaje cinematográfico global compartido”.



Jurado oficial



Como se sabe el director sueco Robert Östlund, creador de El triángulo de la tristeza, ganadora de la Palma de Oro el año pasado, es el presidente del jurado. recientemente se ha dado a conocer que el jurado es compuesto además por la directora y guionista marroquí Maryam Touzani; el actor francés Denis Ménochet; la directora y guionista de Zambeze y británica Rungano Nyoni; la actriz, directora y productora norteamericana Brie Larson; su coterráneo el actor, director y guionista Paul Dano; el guionista y director afgano Atiq Rahimi; el director y guionista argentino Damián Szifrón (Relatos salvajes) y la guionista y directora francesa Julia Ducornau (Palma de Oro 2021 con Titane).

Celebración de Yasujirō Ozu (1903-1963)

Cannes Classics celebrará la obra del japonés Ozu con dos nuevas restauraciones en estreno mundial.



Nagaya shinshiroku (Registro de un caballero de vivienda), de 1947, restaurada digitalmente en 4K|



Munekata kyōdai (Las hermanas Munekata), de 1950. Restauración digital en 4K. El positivo maestro de 35 mm fue proporcionado por Toho y realizado por Tokyo Laboratory Ltd.