La película animada de Juan Luis Guerra se estrena en 33 países, incluso en casi todo el Caribe, Estados Unidos, Canadá, España y en toda Latinoamérica

Cuando Capitán Avispa levantó vuelo, los que estábamos allí volamos con él. Así más o menos sería uno de esos nanocuentos de Augusto Monterroso, como “El dinosaurio”.



Este jueves commienza su vuelo definitivo a las pantallas de los cines en 33 países el Capitán Avispa.



El lunes antes del mediodía un grupo de periodistas sostuvo un encuentro, todos echamos a volar la imaginación sobre lo que veríamos en la noche. Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Joy Huerta, Karen Martínez, Adalgisa Pantaleón y Joseguillermo Cortínez conversaron no solo con la prensa en República Dominicana, sino vía zoom con colegas de otros países.



A Joseguillermo se debe la dirección de voces de la película y también las voces de tres de los personajes.

Uno de esos del animado es Jacques Poison (traducido al español: Jack Veneno). Preguntado acerca del uso de la ironía en la película, Juan Luis dijo a elCaribe que “para nada, para nada. Sí se parece el nombre de Jack Veneno a Jacques Poison. Pero Jacques Poison es un personaje completamente diferente a lo que es el personaje de Jack Veneno, que es de los buenos. Jack Poison es lo contrario. No, no tuvimos que ver nada. Solamente el nombre parecido nada más”, aclaró Juan Luis afanoso. Y remató: “¡Quizás eso venga de la admiración a Jack Veneno!”.



“Muchos de los nombres que tienen los personajes eran nombres que muy probablemente yo tenía en mi cabeza de los muñequitos que yo veía, de Huckleberry, de Tom & Jerry, en fin… Y el personaje de Jack Veneno es algo que todos los dominicanos tenemos presente. ¡Quizás vino por eso, pero no tiene nada que ver con Jack Poison”.



“Lo de Máximo y Mínimo ya eso es otra historia. Pero me dijeron que esos son dos hijos de un artista”. Pregunta de quién se trata y alguien le dice “Toño Rosario”, a lo que él asentió ante otra pregunta específica de elCaribe.



“Cuando yo averigüé que se llamaban Máximo y Mínimo, me dije son los mejores nombres que les puedo poner a unos personajes. Así que, Toño, ¡gracias de corazón!”, expresó el máximo responsable del largometraje animado que significa un antes y un después en la producción de este tipo de obras en República Dominicana.



“Fuerte y valiente”



Para Luis Fonsi, que dio voz al Capitán Avispa: “Es un proyecto que nació de un lugar muy bonito. Un proyecto que lleva un mensaje hermoso. Para nosotros, padres de niños chiquitos, también lo vivimos con mucha ilusión. Y para mí, poder darle esa voz a mi gran Capitán Avispa -un personaje alegre, travieso, amoroso, con un corazón gigantesco, como dice su frase ‘fuerte y valiente, nunca miente’- fue un gran reto. Pero me lo gocé al máximo”.



Sobre cómo pudo lidiar con las exigencias reconoció que Memo (Joséguillermo Cortinez) le ayudó muchísimo. “¡Gracias, brother! Porque hizo que este trabajo, que en ese momento no había imágenes -pues fue en un estudio con mucha gente alrededor, tratando de imaginar qué es lo que está haciendo el Capitán en ese momento, qué es lo que está sintiendo, pues gracias al equipo nos transportó a Avispatrópolis en ese momento-, se nos hizo muy fácil porque fue muy divertido, porque estábamos rodeados de gente que todos admiramos, y sabemos que el denominador común de todo esto es la música de nuestro tío, del gran maestro Juan Luis Guerra, que ya está en nuestro ADN. Entonces, fue el sí, más fácil que he dado en toda mi carrera. Creo que cuando Juan Luis me empieza a hablar del proyecto yo no dejé que él terminara y dije sí, dónde tengo que estar pára grabar. Ahí voy a estar temprano”.



Actuaron juntos por primera vez



Karen Martínez, esposa de Juanes desde el 2004, actriz ella misma, dijo sentirse feliz y honrada de “estar aquí, con el maestro, amigo, con toda esta cantidad de artistas maravillosos” y externó su satisfacción por el hecho de poder compartir con su esposo. “¡Nunca había yo actuado junto a él!” Expresó que es un personaje muy lindo “Lo hicimos juntos, grabamos las escenas juntos, con Juan Luis ahí viéndonos, fue muy divertido”. Dijo también que es algo que agradecerá toda su vida.

Algunos datos de “Capitán Avispa”

La película tiene 96 minutos de duración. para lograrlos se necesitó que una idea surgiera hace 12 años y que hace 6 años comenzaran a trabajar en ella. La música se grabó en el 2019. Según Juan Luis Guerra antes de este proyecto que lo ha mantenido ocupado día y noche, él no sabía que las voces se graban antes de que estén los animados.



Jaime, el mezclador en México, le dijo a Juan Luis: “A las películas hay que dejarlas vivir”. Reconoció que de ser posible estarían arreglando la película todavía.



Y llegó a una conclusión, gracias a dos personas distintas. “Los CD’s se dejan. Y las películas se dejan vivir”.



Luis Fonsi observó: “Fue bonito darle vida a un personaje tan dinámico como el Capitán Avispa. Que para mí el verdadero Capitán es Juan Luis Guerra”. Y Juan Luis: “Si hacía falta algún tipo de voz en la película, decíamos llama a Memo (Joseguillermo Cortinez)”.

